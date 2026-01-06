陽気なダジャレが飛び出すほど、うれしい勝利だった。「大和証券Mリーグ2025-26」1月5日の第1試合で、KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）が個人では昨年11月13日以来、約2カ月ぶりのトップを獲得。得意の大物手は出なかったものの、狙った手を効果的にアガり切った。

【映像】積極“加カン”が功を奏した佐々木寿人のアガリ

年末年始の休み期間を経て、この日がリーグ再開初日。どのチームも年明け初勝利を狙うこの試合は東家からEARTH JETS・HIRO柴田（連盟）、佐々木、BEAST X・鈴木大介（連盟）、KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（連盟）の並びで開始した。

東1局、柴田が鈴木大介から親跳満をアガり、大きく抜け出す展開となった。佐々木は東3局1本場、柴田とのめくり合いを制し、2000点（＋300点）のツモで2026年の自身初アガリを決める。続く東4局でも2000点を加点し、大きな打点こそないものの、テンパイ料を重ねて柴田との差を詰めていった。

南2局2本場、供託2本が積まれた勝負局。佐々木は白をポンし、さらに加カンで場に圧をかける。早々に5・8索待ちでテンパイすると、堀から5索が放たれてロン。白・ドラの3900点に供託2000点と積み棒の600点が加わり、柴田を逆転した。南4局は柴田が堀から5200点をアガり、そのまま全12局が終了。標準的な局数ながら、所要時間は約1時間6分と、テンポの速い一戦となった。

試合後の佐々木は「約2カ月ぶりです、ありがとうございます！」と決めポーズ。トップの感想を聞かれると「忘れていました」と照れ笑いを見せた。さらに「2着が多く、プラスは積み上げられていたかもしれないけれど、ファンの方には心配をかけていたと思う」と率直な胸中を明かした。試合内容については「細かいアガリが多かった。要所要所を制していたので、それがトップに繋がったと思います」と振り返った。

白の仕掛けからアガリを掴み、逆転を決めた南2局2本場については「果敢に加カンをした」とダジャレでスタジオの笑いを誘った。「テンパネもしたし、供託も取れましたし、大きいアガリだったと思います」と語り、ダジャレについては「つまらなくてすみませんでした」と苦笑い。

正月には武田信玄を祀る武田神社に参拝したという佐々木。「（武田信玄は）風林火山なので、どうなのかなと思いましたが、前向きに考えれば“打倒・風林火山”ですね」と語り、スタジオを再び沸かせた。最後は「出だしが非常に良かったので、今年はかなり期待していただいていいと思います。いろんなタイトルを全部制覇したい」と高らかに宣言。ファンからは「見事です魔王！！制覇！！」「ひさと最高おおおお！」と声援が寄せられた。

【第1試合結果】

1着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）3万8500点／＋58.5

2着 EARTH JETS・HIRO柴田（連盟）3万4800点／＋14.8

3着 KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（連盟）2万2900点／▲17.1

4着 BEAST X・鈴木大介（連盟）3800点／▲56.2

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

