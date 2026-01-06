和田アキ子 （C）ORICON NewS inc.

　歌手・タレントの和田アキ子（75）が5日、自身のインスタグラムを更新。具材のボリューム満点の手作りカレーの仕込みの様子を公開した。

【写真】「食べたい」「絶対美味しい」和田アキ子が披露した仕込み中の“手作りカレー”

　和田は「明けましておめでとうございます おせちに飽きたスタッフへの、差し入れのカレーの仕込みです ジャガイモ16個、玉ねぎ10個、にんじん4本、お肉2キロ、ふぅ」とつづり、鍋いっぱいの具材を火にかけている写真をアップした。

　この投稿にファンからは「アッコさんの愛情カレー、おいしいんでしょうね 食べたい」「沢山仕込んで美味しそうです」「野菜ゴロゴロしてて美味しいカレー出来そうですね」「アッコさんの手料理たべてみたい 絶対美味しい」「具がゴロゴロしてて食べ応えありそう」などのコメントが寄せられている。