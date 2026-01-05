¥¦¥©¥ó¥Ð¥Ã¥È¤Î¤¦¤ó¤³¤Ï»Í³Ñ¤¤¡£¤½¤³¤Ë¤ÏSNSÅª¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿
1990Ç¯Âå¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥¦¥©¥ó¥Ð¥Ã¥È¥Ö¡¼¥à¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤Ã¤«¤±¤Ï±Ç²è¡Ø¥¿¥¹¥Þ¥Ë¥¢¥óÊª¸ì¡Ù¡Ê1990Ç¯¡Ë¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥¿¥¹¥Þ¥Ë¥¢¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÀäÌÇ¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¥¿¥¹¥Þ¥Ë¥¢¥ó¥¿¥¤¥¬¡¼¤òÃµ¤¹ÆüËÜ¿Í¿Æ»Ò¤Î¾Ð¤¤¤¢¤êÎÞ¤¢¤ê¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢ÂçÎ¦¸ÇÍ¤ÎÆ°Êª¤¿¤Á¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÅÐ¾ì¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Ãæ¤Ç¤â¥³¥í¥ó¤È¤·¤¿¥Õ¥©¥ë¥à¤È¤È¤Ü¤±¤¿´é¤Î¥¦¥©¥ó¥Ð¥Ã¥È¤¬Âç¿Íµ¤¡£¥«¥ó¥¬¥ë¡¼¤ä¥³¥¢¥é¤òÎ¿¤°¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤µ¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¥¦¥©¥ó¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢»Í³Ñ¤¤¤¦¤ó¤³¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤ÇÍÌ¾¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤¦¤ó¤³¡¢¤È¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Î¸¦µæ¤Ç¤«¤Ê¤ê½ÅÍ×¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥Ä¡¼¥ë¤é¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤ÈIFLS¤¬ÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
»Í³Ñ¤¤¤¦¤ó¤³¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ëÍýÍ³
¥¦¥©¥ó¥Ð¥Ã¥È¤Ï¡¢´ä¤äÅÝÌÚ¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÜÎ©¤Ä¾ì½ê¤Î¼þ¤ê¤Ë¡¢»Í³Ñ¤¤¤¦¤ó¤³¤ò½¸¤á¤ÆÃÖ¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤Ð¡È¤¦¤ó¤³ÃÖ¤¾ì¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òºî¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
»Í³Ñ¤¤¤¦¤ó¤³¤ÏÅ¾¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¤¿¤áÀÑ¤ß¾å¤²¤ä¤¹¤¤¡Ä¤È¤¤¤¦ÊªÍýÅª¤ÊÍýÍ³¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤éÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏÀâÌÀ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¸¦µæ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤ï¤¶¤ï¤¶ÌÜÎ©¤Ä¾ì½ê¤òÁª¤Ö¤Î¤«¡©¡×¤ËÃíÌÜ¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÆ÷¤¤¤ò»È¤Ã¤¿¾ðÊó¶¦Í¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Æ÷¤¤¤Ç¡ÖÃ¯¤¬¤¤¤ë¤«¡×¤òÈ½ÊÌ
Ä´ºº¤Ç¤Ï¥¦¥©¥ó¥Ð¥Ã¥È¤Î¤¦¤ó¤³¤ò²½³ØÅª¤ËÊ¬ÀÏ¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¸ÄÂÎ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÆ÷¤¤¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¥¦¥©¥ó¥Ð¥Ã¥È¤ÏÓÌ³Ð¤¬Èó¾ï¤ËÈ¯Ã£¤·¤¿Æ°Êª¤Ç¡¢¥Í¥³¤Ê¤É¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢Æ÷¤¤¤Î¾ðÊó¤òºÙ¤«¤¯ÆÉ¤ß¼è¤ë¤¿¤á¤Î´ï´±¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êÈà¤é¤Ï¤¦¤ó¤³¤ÎÆ÷¤¤¤òÓÌ¤°¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤ËÃ¯¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ºÇ¶á¿·¤·¤¤¸ÄÂÎ¤¬¸½¤ì¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¾ðÊó¤òÆÉ¤ß¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¿Í´Ö¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¤¿¤ÀÀÑ¤Þ¤ì¤¿¤À¤±¤Î¤¦¤ó¤³¤Î»³¤Ë¸«¤¨¤Æ¤â¡¢¥¦¥©¥ó¥Ð¥Ã¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤³¤ËÂ¿¤¯¤Î¾ðÊó¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡Ö¥¦¥©¥ó¥Ð¥Ã¥È³¦¤ÎSNS¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤«¤â¡£
¸ÉÆÈ¤ËÀ¸¤¤ëÆ°Êª¤Ê¤ê¤Î¹çÍýÅª¤ÊSNS
¥¦¥©¥ó¥Ð¥Ã¥È¤Ï´ðËÜÅª¤ËÃ±ÆÈ¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ëÆ°Êª¤Ç¤¹¡£·²¤ì¤ÇÊë¤é¤¹¤ï¤±¤Ç¤â¡¢ÉÑÈË¤Ë´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÀ¸¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Ä¾ÀÜ²ñ¤ï¤º¤Ë¾ðÊó¤ò»Ä¤»¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»Í³Ñ¤¤¤¦¤ó¤³¤òÌÜÎ©¤Ä¾ì½ê¤Ë»Ä¤¹¡£¤½¤ì¤òÊÌ¤Î¸ÄÂÎ¤¬ÓÌ¤®¡¢¾ðÊó¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¡£¿Í´Ö¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¤Ò¤ÈÀÎÁ°¤Î¼ã¼Ô¤Î´Ö¤ÇÎ®¹Ô¤Ã¤¿¡Öxx»²¾å¡ª ¡×¤È½ñ¤»Ä¤¹¤Î¤Ë¶á¤¤¤È»×¤¨¤Ð¡¢¿Æ¶á´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¦¥©¥ó¥Ð¥Ã¥È¤Ï»Í³Ñ¤¤¤¦¤ó¤³¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ª¤·¤ê¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¸Ç¤¤¤³¤È¤Ç¤âÍÌ¾¤Ç¤¹¡£ÍýÍ³¤Ï¡¢Êá¿©¼Ô¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¤È¤¤ËÁã·ê¤Ë±£¤ì¤Æ¡¢¤ª¤·¤ê¤Ç³¸¤ò¤·¤Æ¿È¤ò¼é¤ë¤«¤é¡£ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤¦¤ó¤³¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ª¤·¤ê¤âÆÃÄ§Åª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
