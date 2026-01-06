櫻坂46田村保乃「あざと連ドラ」再登場 新メンバーと波乱万丈な同居生活開始【あざとい恋愛レシピ】
【モデルプレス＝2026/01/06】山里亮太＆鈴木愛理がMCを務めるテレビ朝日系『あざとくて何が悪いの？』内の名物企画【あざと連ドラ】の第13弾が1月8日（深夜0時51分〜）より開幕。 櫻坂46の田村保乃が主演を務める最新作『あざとい恋愛レシピ』が放送される。
本作は、2021年9〜10月に放送されたあざと連ドラ第3弾『あざとくないと恋はできない？』の続編。第3弾作品では、恋愛で行き詰まっている個性豊かな女子4人が、シェアハウスでの同居生活を通じて切磋琢磨。互いに刺激や影響を受けながら、成長していく姿を描きたが、 なんと今回は、田村が前作で演じた主人公の1人・持田祥子が、4年ぶりに再登場。紆余曲折の末に【結婚願望ゲキ強のあざと女子】を卒業し、新たな道を歩みだした祥子の4年後を描く。
前作では結婚願望が強すぎるあまり、順調だったはずの恋愛で失敗。人生の絶頂からどん底へ落ちてしまった祥子。あれから4年――かつての挫折をバネに、彼女は今や料理インスタグラマーとして精力的に活動。【自立した女性】へと転身し、いきいきと日々を過ごしている。そんな【元あざとい系女子・祥子】が『あざとい恋愛レシピ』では、新たなメンバー3人とシェアハウス生活を開始することに。しかし前作同様、今回のシェアハウスメンバーもそれぞれ、恋愛や人生で【闇】を抱えていて…。かたや、充実した日々の中、実は人知れずモヤモヤとした感情を秘めている祥子にも、新たな転機が到来。4年前に別れた元カレと再会することになる。
4年ぶりに祥子を演じるにあたり、「私自身もあの頃とはまた違った気持ちで演技にも、祥子という役にも向き合える気がしました」と、声を弾ませる田村。彼女が「あざとさも過去の色とはまた違うものになるように、これまで過ごしてきたであろう時間や経験、年齢を考慮しながら意識した」という「より大人になった祥子」が心機一転、新メンバーと共に紡いでいく物語とは。
恋愛、友情、仕事、人生――あらゆる局面において登場人物たちのさまざまな闇と葛藤、女子ならではのあるある心理と経験が渦巻く、どこまでもエモくて波乱万丈な新シェアハウス生活。祥子が毎回腕を振るう【あざといレシピ】料理も見どころだ。
今回は田村を中心に多彩なキャストが集結。シェアハウスメンバーを演じるのは『コウノドリ』（2015年）で中学生の妊婦という難役を演じきり、映画『相棒-劇場版IV-』（2017年）ではヒロインにも抜擢された実力派俳優・山口まゆ。2025年から配信されたNetflixリアリティシリーズ『オフライン ラブ』への出演でも話題となった新進気鋭の俳優・朝井瞳子、そして多方面で活躍する【かわいすぎる女芸人】こと小川暖奈（スパイク）。彼女たちが三人三様、恋や人生で壁に直面し、闇を抱えている同居人を繊細に体現しながら、主演・田村とともに物語を盛り上げていく。
さらに、主演作『ウルトラマンX』（2015〜2016年）や、2016年から出演しているミュージカル『刀剣乱舞』など、数々の話題作で表現に磨きをかけ続ける高橋健介も出演。祥子を振った元カレで、年商2億の経営者・匠（タクミ）を4年ぶりに力演する。それぞれ新たな人生を送る中、再会を果たした祥子と匠を待ち受ける運命とは。
そんなあざと連ドラの主題歌が、平井 大の『答え合わせは、デザートのあとで。』に決定。今作のために書き下ろした主題歌となっている。平井は「今回、あざと連ドラ第13弾の主題歌を担当させていただくことになりました。ボクの曲が、このドラマの恋愛模様を少しでも彩れたらいいかなと思っております。いつか、スタジオにも遊びに行かせてください！See you there！」とコメントを寄せている。
4年前の物語のおさらいも含めた『あざとい恋愛レシピ』エピソード0が公開される放送回は、スタジオゲストも実に華やか。過去何度も本番組に出演し「『おーたん』とか呼ばれたい」など“天然あざと発言”で視聴者をときめかせた鈴鹿と2021年の大晦日に放送された『あざとく年越して何が悪いの？』以来の出演となる高橋ひかる（※「高」は正式には「はしごだか」）が登場。エピソード0を鑑賞した2人からは、どんな恋愛観や結婚観が飛び出すのか。赤裸々なスタジオトークも見どころだ。（modelpress編集部）
― あざと連ドラには2021年以来、２度目のご出演となります。再登板が決まった際の、率直なお気持ちをお聞かせください。
一度目のあざと連ドラは、私にとってほぼ初めての演技だったので、とても貴重な経験をさせていただき、ありがたく思っていました。現場の温かい空気がいつも居心地よく、皆さんについていかなければ…と必死になっていた私にとっては救いでした。あれから4年ほど経って、今回またお声がけいただき、私自身もあの頃とはまた違った気持ちで演技にも、祥子という役にも向き合える気がしました。皆様とまたご一緒できることが素直にうれしかったです。
― 祥子をふたたび演じるにあたって意識したことを教えてください。
祥子も歳を重ねて、あの頃のギラギラ、キャピキャピとした様子も少し落ち着いた頃なのかなと思いました。｢あざとい｣祥子ではありますが、そのあざとさも過去の色とはまた違うものになるように、これまで過ごしてきたであろう時間や経験、年齢を考慮しながら、より大人になった祥子を意識しました。
― 『あざとい恋愛レシピ』の見どころ、注目してほしいポイントはどこですか？
生きているとぶつかることがある仕事や恋愛の壁、またそのバランスとの向き合い方など、シェアハウスのメンバーそれぞれの人生模様がリアルに描かれていると思います。シェアハウスメンバー同士が支え合う中で生まれる絆にも注目していただきたいです。
― 視聴者の皆様へメッセージをお願いいたします。
大好きな番組にこうした形で携わらせていただくことができて、とてもうれしく、ありがたく思っています。視聴者の皆様にも共感していただいたり、考えさせられながらも楽しんでいただけるようなドラマになっていると思います。スタジオの皆様のトークや、視聴者の皆様の感想も、とても楽しみにしてます！ よろしくお願いいたします。
『あざとくて何が悪いの？』をご覧の皆さま、山里さん、鈴木愛理さん、ハロー！平井 大です。山里さんはお久しぶりですね。以前、別の番組でもご一緒させていただいて、そのあとから家族で山里さんのことが大好きで。この番組も以前からワイフィー（妻）と一緒に見てます！今回、あざと連ドラ13弾「あざとい恋愛レシピ」の主題歌を担当させていただくことになりました。僕の曲がこのドラマの恋愛模様を少しでも彩れたらいいかなと思っております。いつか、スタジオにも遊びに行かせてください！See you there！バーイ！
