眄个△り、朝ドラ次作主演の上坂樹里、映画主演の生見愛瑠が魅せた美しすぎる「新春晴れ着姿」

「たくさん泣きました」

「’25年は多くの方に支えられて、たくさんのいろんな学びを得た年で、今年はその学びをもって皆さまに良いものをお届けできるように精一杯頑張りたいと思います」

黒地に大輪の牡丹柄の晴れ着姿で登場したのは、郄石あかり（23）だ。

『グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール「旭光」』で、恒例の『エイベックス・マネジメント・エージェンシー 2026 晴れ着お披露目会』が開かれ、同社所属の郄石、上坂樹里（20）、生見愛瑠（23）など豪華俳優陣が晴れ着姿を披露した。

現在、NHK連続テレビ小説『ばけばけ』に主演する郄石は冒頭のように挨拶。続けて、今年の目標である『昇華』と書いた色紙を手に、

「ちょうど１年前の、この晴れ着お披露目会で、私は『華』という漢字にして、華が咲く一年になりますようにという思いを込めてこの一文字にしたんですけど、今回それに“昇”という漢字をつけて、’25年で得たもの、この『華』をもって昇って行けますようにという思いを込めて『昇華』という文字にさせていただきました」

と説明。最後に、晴れ着について聞かれると、

「今回は黒にして、少し大人な雰囲気が出ていて、自分でも勝手に大人の雰囲気を出してしまっているんではないかと……（笑）」

と言いながら戯けた表情を見せて、会場を爆笑させていた。

朝ドラといえば、’26年度前期放送の朝ドラ『風、薫る』で見上愛（25）とW主演する上坂は、落ち着いた雰囲気の晴れ着姿で登場。今年の目標である『丁寧に、大胆に』と書かれた色紙を手に、

「’26年は21歳を迎える年になるので、新しいお仕事に対して、一つ一つ丁寧に取り組み、時には大胆に一歩を踏み出せるような、そんな一年にしたいと思って書かせていただきました」

と、20歳とは思えない落ち着いた口調で抱負を語った。ただ、朝ドラ主演決定を知った時の感想を聞かれると、

「嬉しさを通り越して、理解が追いつかないくらい、驚きと嬉しさと幸せに包まれて、たくさん泣きました」

と、興奮気味に語っていた。

ヒロインを務めた映画『君が最後に遺した歌』が３月に公開される、今年が「年女」の生見は、赤にゴールドという正月らしい艶やかな晴れ着姿で登場。

「’25年は、わりと準備期間というか、そんな年だったので、’26年はそれを皆さんに見ていただけるような年になればいいなと思っております。

演技のお仕事はもちろん、バラエティもモデルも、いろんなところで『見ない日ないね』と言われる人になりたいです。

年女なので、止まることなく、休まず、働き続けたいと思います。頑張ります」

と終始笑顔で、気合十分の発言を繰り返し、会場を盛り上げた。

今年、大注目の彼女たちの活躍から目が離せない。