《新作》コンプしたーーーいッ！！【マクドナルド】の「ハッピーセット」がめっっちゃ可愛い

【マクドナルド】の「ハッピーセット®」から、大人気の「すみっコぐらし」のおもちゃが登場しました！ 1/9からの第3弾では、第1弾でお目見えした4種類のおもちゃ + ひみつのおもちゃが再びラインナップ。シールを貼ってお店を完成させつつ、店員さんに扮したすみっコとお店やさんごっこを楽しめるようになっています。大人も心くすぐられそうな可愛いおもちゃなので、ぜひチェックしてみて。

エプロン姿のねこが可愛い「ねこのベーカリー」

ちっちゃなコック帽や前掛けをつけたねこが可愛いこちらは「ねこのベーカリー」。パーツを組み立てるとお店になり、ごっこ遊びにぴったり。テーブルや看板は立体的な仕様になっています。付属のシールを貼れば、自分だけのベーカリーが作れそう。ほかのお店とつなげて遊べるのもうれしいポイントです。

大人もほっこり「しろくまのおでんのお店」

ねじりハチマキが似合うしろくまが開店したのは「おでんのお店」。椅子を並べる屋台タイプのお店です。@ftn_picsレポーターHaruさんは「これまで購入したハッピーセットのおもちゃの中で一番ときめきました」と大興奮。おでんの具材や貼り出されているメニューなど、おでんやさんらしく再現されているのも微笑ましいです。

細部にまでこだわり満載「ぺんぎん？ のやさいとくだもののお店」

「つやつやのとまと」「ちょっといいきゅうり」など、店内のPOPが絶妙なこちらは「ぺんぎん？のやさいとくだもののお店」です。ぺんぎん？ が被っているキャップは「831（やさい）」になっていて思わずほっこり。飾っておくだけでも気分が上がりそうです。

ひみつのおもちゃ！「とかげのフラワーショップ」

レポーターHaruさんが「ひみつのおもちゃキターーーーッッッ！！！」と大興奮のこちらは「とかげのフラワーショップ」。公式サイトに画像のないシークレットのおもちゃです。淡い紫のお店の中には色とりどりのお花にラッピング用のリボンがデザインされていて、とにかくかわいいおもちゃ。見ているだけで癒されそうです。

