大好きなお兄ちゃんと久しぶりに会えることになった猫ちゃんの光景が、再生回数10万回を超えて絶賛されています。お兄ちゃんとお話しているかのような光景には、「じっくり確認しててかわいい」といったコメントが寄せられ、たくさんの人に温かい気持ちを届けています。

【動画：猫が久しぶりに帰ってきた"大好きなお兄ちゃん"と『再会』した結果…お兄ちゃんを見た瞬間の『心温まる反応』】

実家に帰ってきたお兄ちゃんをお出迎え

Instagramアカウント『柴田 徹也』に投稿された、お兄ちゃんの帰省時の光景に癒やしが溢れていると注目を集めています。

この日、キジ白猫のモモちゃんはとても嬉しいサプライズを用意してもらっていたのだそう。それは…大好きなお兄ちゃんが帰ってくること！お兄ちゃんは実家を出ていて、モモちゃんがお兄ちゃんに会えるのはたまになのだそう。

そのため、モモちゃんはお兄ちゃんの姿を見た瞬間、しっぽを高く上げてお兄ちゃんの方へとスタスタと歩み寄っていったとのこと。

こんなに嬉しそうにお兄ちゃんに近づいていくモモちゃんの姿を見たら、モモちゃんがどれだけお兄ちゃんに会いたかったのかが伝わってきます。

匂いを嗅いでお兄ちゃんにご挨拶

お兄ちゃんの近くへやってきたモモちゃんが一番初めにしたのは、お兄ちゃんの手を隅々まで確認すること。お兄ちゃんがモモちゃんの前に手を差し出すと、モモちゃんは手に鼻を近づけて念入りに匂いを嗅いでいたといいます。

お兄ちゃんが病気などせず元気に暮らしているのか、チェックしているのでしょうか？たまにお兄ちゃんのお顔を控えめにチラリと見る姿にキュンとしてしまいます。

そして、ひと通り匂いチェックが済むと、お兄ちゃんのお顔をまじまじと見つめ始めたモモちゃん。はたして、モモちゃんがお兄ちゃんのお顔をのぞき込んでいた理由とは…？

お兄ちゃんの髪型が変わっていることに気づいたモモちゃんは…

匂いチェックのご挨拶が済むと、お兄ちゃんのお顔をジッと見つめ始めたモモちゃん。その理由は…お兄ちゃんの髪が綺麗な金髪になっていたから！

匂いはお兄ちゃんなのに、見た目が以前と変わっていたため、本当にお兄ちゃんなのか確認しているのでしょうか？

しばらくすると、モモちゃんはお兄ちゃんのお顔を見つめたまま、お兄ちゃんのすぐ傍までやってきたそう。そして、お兄ちゃんの口元に自分のお鼻をくっつけ始めたのだといいます！

お兄ちゃんへの「大好き」が伝わってくるその光景に、なんだかほっこりしてしまいます。

そんな可愛らしい姿で癒やしを届けてくれたモモちゃんは、元々は外で生まれた野良猫ちゃんだったのだそう。他の兄妹たちと一緒にトンビに襲われているところを助けられ、ご縁があって飼い主さんのおうちで暮らすようになったのだといいます。

Instagramアカウント『柴田 徹也』は、そんなモモちゃんと出会ったことをきっかけに、猫ちゃんたちのために何かできることはないかと模索中。そんな優しい家族たちに囲まれ、幸せな日々を送っているモモちゃんなのでした。

モモちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「柴田 徹也」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。