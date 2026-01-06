¡Ú¹ÈÇò¡Û¡Èµæ¶Ë¤ÎÂç¥È¥ê¡É¾¾ÅÄÀ»»Ò¤¬²Î¼êÊÌ¥È¥Ã¥×39¡¦9¡ó¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOGÅÐ¾ìAKB¤Ï£³°Ì
ºòÇ¯Âç¤ß¤½¤«¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤Î²Î¼êÊÌ»ëÄ°Î¨¤¬5Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£´ØÅìÃÏ¶è¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÊÌ´ë²èÏÈ¤Ç¡Èµæ¶Ë¤ÎÂç¥È¥ê¡É¤òÌ³¤á¤¿¾¾ÅÄÀ»»Ò¤¬²Î¾§Ãæ¤Î¸á¸å11»þ»þ38Ê¬¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿39¡¦9¡ó¤¬¥È¥Ã¥×¤Ë¡£ÇòÁÈ¥È¥ê¤Ç2°Ì39¡¦4¡ó¤ÎMrs¡¥GREEN APPLE¤é¸®ÊÂ¤ß½ªÈ×¸á¸å11»þÂæ¤Î²Î¼ê¤¬¾å°Ì¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ëÃæ¡¢3°Ì¤Ë¤Ï21»þÂæ¤Ë½Ð¤¿AKB48¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¤é¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉOG¤â»²²Ã¤·¤Æ¡ÖÎø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼¡×¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¸á¸å9»þ22Ê¬¤Ë37¡¦1¡ó¤òµÏ¿¤·¡¢´Ø¿´ÅÙ¤Î¹â¤µ¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£
4°Ì¤Ï¹ÈÁÈ¥È¥ê¤ÎMISIA¡£AKB48¸å¤Ë½Ð¤¿TUBE¡¢¤½¤·¤Æ´äºê¹¨Èþ¤È¸á¸å9»þÂæ¤Ë½ÐÈÖ¤Î¤¤¿2ÁÈ¤â¾å°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¸á¸å10»þÂæ¤«¤é¤ÏÌðÂô±ÊµÈ¤¬Í£°ì¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¡£¡Ö¹ÈÇò²Î¹çÀï¡¢½Ð¤µ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿»°±ºÃÎÎÉ¤¬¡Ö±Ê¤Á¤ã¤óºÇ¹â¡ª¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¸á¸å10»þ3Ê¬¤Ë36¡¦0¡ó¤Ç7°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Á´ÂÎºÇ¹â¤ÏÇòÁÈ¤ÎÍ¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿23»þ44Ê¬¤Î40¡¦7¡ó¡£º£²ó¤ÏÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤¬ºòÇ¯Èæ2¡¦5¡ó¾å¾º¤Ê¤É°¤¯¤Ê¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢AKB48OG¤ä13Ç¯¤Ö¤ê½Ð¾ì¤ÎÌðÂô±ÊµÈ¤é¡È¥ì¥¢¡É¤Ê½Ð±é¼Ô¤Ë¤â´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£