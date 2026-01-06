NHK大阪『ばけばけ』『マッサン』『豊臣兄弟！』の展示会開催 衣装や直筆メッセージなど
NHK大阪放送局は8日から大阪・大手前の同局で連続テレビ小説『ばけばけ』、『マッサン』そして、大河ドラマ『豊臣兄弟！』の魅力を紹介する「NHKドラマぎゅぎゅっと展〜ばけばけ・豊臣兄弟！・マッサン〜」を開催する。
【画像】『豊臣兄弟！』登場人物たちの場面写真
『ばけばけ』からは、江藤リヨ（北香那）の晴れ着をはじめ、松野トキ（高石あかり／※高＝はしごだか）、レフカダ・ヘブン（トミー・バストウ）の衣装をはじめ、小道具・全身パネルなどを展示。
現在、再放送中の『マッサン』からは、主人公・亀山政春（マッサン）役を務めた玉山鉄二のサイン色紙や、ヒロイン・亀山エリー役のシャーロット・ケイト・フォックスの直筆メッセージなどが公開される。
そして、4日から始まった『豊臣兄弟！』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）からは主人公・豊臣秀長（仲野太賀）の着物や、豊臣秀吉（池松壮亮）の鎧、出演者のサインパネルが並ぶ。
14日まで。午前10時〜午後5時。入場無料。
