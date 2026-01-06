上沼恵美子、「絶対いるもん」『紅白歌合戦』絶賛 ”良かった”出場歌手「深みが違うね」
タレント・歌手の上沼恵美子（70）が5日、ABCラジオ『上沼恵美子のこころ晴天』（毎週月曜 正午）に出演。昨年大みそかに放送された『第76回NHK紅白歌合戦』の感想を語った。
【動画】紅白司会を終えて…綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木菜穂子アナが語る
年末の過ごし方の話題になり、『紅白歌合戦』を見たか聞かれた上沼は「紅白見た！紅白の構成見たかった。良かったよね。すごいと思った。抜群だった」と絶賛。特に「永ちゃん。矢沢さんがもう！（コンサートを）見たことなかった。抜群だった！」と話した。さらに、「『紅白出してくれてありがとう』とか言うたやろ」と紅白での矢沢永吉の立ち振る舞いも褒めちぎり、「ああならなあかんねんって。ああやって年を重ねなあかんねんで！…はい！私が自分に言うてます」と自省していた。
紅白の話題は止まらず「そして、最後の出演となった郷ひろみさんが良かった！今回ええもんばっかやったわ」と回想。「スタイルもええし。歌もうまいですよ。きれいだし」としみじみ。また大トリの松田聖子についても「良かった！あんなきれいな白いドレス似合いますか、60（歳）回って。日頃の努力ですよ。老けてないってことなのよ。すてきだったわあ」と語った。
親しい天童よしみも称賛。さらに「いい人だらけで…あ、私、あの人も良かった！米津玄師。あの演出良かった」。劇場版『チェンソーマン レゼ篇』をモチーフにした演出だとは知らなかったそうだが「それでもかっこいい。華がある。ヒット飛ばしてる静かなアーティストは深みが違うね」と話した。
このほか、Mrs. GREEN APPLEなど紅白出場歌手への称賛を語り尽くした上沼。「とにかくすばらしい紅白でした、誰が演出してるか知らんけど、うまいなあ。会場も盛り上がっていた」「大みそかにはやっぱり必要やな。やめなあかん、マンネリで…って言うてたけど違う！絶対いるもんなんやな」と振り返った。
