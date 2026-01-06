５日に公開された２０２５年参院選当選者の資産等報告書では、資産を「ゼロ」と報告した議員は２０人に上り、公開された１２５人の１６％を占めた。

「政治とカネ」の問題を受け、１９９３年に公開制度は始まったが、普通預金や家族名義の資産は公開対象から外れたままで、透明性に課題がある。

「資産ゼロ」は、土地、建物、預貯金などの合計（株式、貸付金、借入金を除く）が０円のケースで、自民党の橋本聖子・元五輪相や、立憲民主党の蓮舫・元行政刷新相も含まれる。政党別では、自民と参政党が５人ずつで、参政は資産ゼロが公開対象（１４人）の３分の１を超えた。

前回２０２２年当選者では１９人、１９年当選者では２４人が公開時に資産ゼロだった。今回の２０人のうち１１人を参院選の初当選者が占めており、地盤や資金がなくても、公募などを通じて議員になれる形が定着しつつある表れとも言える。

ただ、１９９３年に施行された国会議員資産公開法について、公開を逃れるための「抜け穴」があるとの指摘も多い。閣僚の資産公開では家族名義も対象だが、国会議員は任期開始時の本人名義の資産に限られている。流動性が高いとし、普通・当座預金も公開の対象外だ。資産に関する証明書類の添付も不要で、虚偽記載への罰則もない。

日大の岩井奉信名誉教授（政治学）は「今の制度では報告書と資産の実態が異なる可能性がある。虚偽申告が判明した際のペナルティーも考えるべきだ」と指摘している。