にわかには理解しがたい。「超巨大噴火が生物進化を進める」の意味…2回の「大量絶滅、そのビフォー・アフター」にみる、納得のからくり

46億年にわたる地球史において、想像を絶するような超巨大噴火が何度も起こりました。そして、その巨大な火山活動が、時に何十万年もの期間で続く気候変動や海洋の酸素減少などを引き起こし、生物の大量絶滅をもたらしたと考えられています。

生命の歴史40億年間のなかで、とくに大規模な大量絶滅が5回あったとされ「ビッグ・ファイヴ」と呼ばれていますが、そのいずれにも、超巨大噴火が関わっていたと考えられています。

一方、大量絶滅は多くの生物種が姿を消す事象ですが、その後には新たな種があらわれ、結果として生物の進化につながってきたという側面もあります。つまり、地球の大規模な火山活動が、生命の進化を促してきた、という意外な側面があるのです。

生命の進化を、地球の地質活動から検証するという視点が注目を集める『超巨大噴火と生命進化』（講談社・ブルーバックス）から、注目に値するトピックをご紹介していきます。

今回は、超巨大噴火と生命進化というテーマの重要性について考えてみます。これまで本シリーズで取り上げた、オルドビス紀末の大量絶滅と、デボン紀後期の大量絶滅の“それ以前”と“それ以後”の違いから、その意味を探っていきます。

火山噴火がつくった生物種の多様性

ハワイ諸島には800種を超えるショウジョウバエが生息することが知られていますが、そのうち95％以上がハワイ諸島の固有種であるといわれています。

ハワイ諸島は、世界で最も火山活動が活発な場所の1つであり、最大の島であるハワイ島では、毎年のように溶岩が流出しています。この繰り返される溶岩の流出により、地理的に隔離される生息地が次々と生じます。そして、このような環境の中で、ショウジョウバエはさまざまな種に分化したと考えられています。

ハワイ諸島ではショウジョウバエの他にもクモの多様性が高いことが知られており、これも度重なる火山噴火による生息地の地理的隔離が原因であろうと推定されています。

隔離されたそれぞれの生息地は、定常的に近くの火口から火山ガスが流入している場所やそうでない場所、溶岩の積み重なりにより標高が高くなった場所とそうでない場所など、色々と異なった環境が生じてきたことでしょう。

ハワイ諸島は世界地図の中では、ほんの限られた狭い地域ではありますが、活発な火山活動に起因する地理的隔離が頻繁に起こり、世界中で最も種分化が起きている場所の1つといえそうです。

これらハワイ諸島で起きている火山噴火の影響にともなう生物の種分化は、生物進化のほんの一例です。

カンブリア紀以降の地球の歴史において、現在のハワイ諸島で起きている噴火活動よりも、ずっと規模の大きな噴火は幾度となく起き、時には地球規模で生物の大量絶滅を引き起こしたことでしょう。そして、それまで地球を支配していた分類群の絶滅により、生き残った生物群が新たにニッチに進出し、多様化が進んでいったのです。

まず、オルドビス紀末の大量絶滅の場合を考えてみましょう。

オルドビス紀…大量絶滅後の生態系の再構築

オルドビス紀末の大量絶滅からの回復は、他の大量絶滅に比べて速かったことが知られています。これは多くの海洋生物の生息域である生物礁の回復によるところが大きいと考えられます。

生物礁が発達すると外海の荒波を和らげ、そこに生息する動物にとって多様な環境を提供できたからです。

大量絶滅を生き延びたサンゴや層孔虫は空いたニッチに進出し、次々と大陸縁辺の浅海で生物礁をつくっていきました。オルドビス紀の次の地質時代であるシルル紀は温暖で環境が安定していたため、温水を好む生物礁の繁栄に適していました。

シルル紀が始まった頃、生物礁の分布域は限定的でしたが、100万年もすると、大量絶滅前のレベルまで回復したと推測されています。そして次の時代のデボン紀に向かって生物礁はさらに分布域を広げていきました。

サンゴの仲間の中でシルル紀に最も勢力を伸ばしたのが床板サンゴです。オルドビス紀末の大量絶滅により、床板サンゴ類は属数を4分の1まで減らしました。ところが、他の生物礁の死滅により空いた大陸棚のニッチへ進出し、シルル紀の温暖化を追い風とし、他の生物礁を圧倒しました。

代表的なものとして、ハチノスサンゴやクサリサンゴがあげられます。個々の個体は数mmのサイズですが、他の個体と炭酸カルシウムの骨格を連結して数ｍの群体を成していました。

三葉虫の激減で、新たなニッチが開いた

このようにオルドビス紀の大量絶滅後、200万〜300万年間という地質学的な短時間に、地球上の浅海は広大な生物礁に覆われるという新たな光景となったのです。ウミサソリや大型魚類が繁栄する世界 生物礁を住処とする生物のようすも見てみましょう。

オルドビス紀末の2段階の大量絶滅により、コノドントは属数を大きく減らしました。しかしローレンシア北部（現在のアメリカ合衆国内陸部）の温水域に生息していたグループはシルル紀に向かって属の数を増やしました。

一方、三葉虫は2回目の絶滅後に属数を大きく増やすということはありませんでした。高緯度の冷水域で生き残ったグループのみが細々とシルル紀に子孫を残していったのです。

三葉虫の専門家である静岡大学の鈴木雄太郎博士は、絶滅した三葉虫が占めていた堅い底質、遠洋、貧酸素環境には新たにニッチが開いたため、ここに二枚貝、腕足類、頭足類などが進出することができたと指摘しています。そして二枚貝、腕足類、頭足類はシルル紀以降に形質の多様性を増やしていきました。

これは火山噴火にともなう大量絶滅が原因となり、三葉虫から二枚貝、腕足類、頭足類への生物群の大きな入れ替わりが起こったことを示しています。

オルドビス紀以降の地層に産出し、シルル紀にかけて生態系の頂点に君臨したと考えられている動物がウミサソリです。

体長は2ｍに達するものまで存在し、陸域の淡水から浅海の大陸棚を経て遠洋まで勢力を伸ばしていたようです。シルル紀の海の捕食者としては大型魚類の存在も知られています。代表的なものが全長1ｍに達する魚類のメガマスタックスです。

オルドビス紀末の絶滅以前とは異なる生態系となり、古生代の海はより複雑で多様な生態系へと変化していったのです。

デボン紀後期の大量絶滅後の世界と新たな繁栄

デボン紀後期の大量絶滅の後、海に生息する生物の種類は貧弱になりました。しかし、オルドビス紀末の大量絶滅の後と同じように回復のスピードは速く、次の地質年代である石炭紀になると、再び多様な生物が世界中の海に分布するようになりました。

ただし、これら生物の姿はデボン紀に比べてかなり異なったものとなっていました。

一方、陸上生物は大量絶滅を逃れ、植物は大森林をつくり、そこに生息する動物は多様に進化していきました。石炭紀の大森林に適応して大きな進化を遂げたのが昆虫類です。

石炭紀における海洋生態系の回復

デボン紀に繁栄して海の生物礁をつくっていた床板サンゴや層孔虫は大量絶滅により多様性を失い、その後はあまり回復できませんでした。一方、四放サンゴ、ウミユリ、コケムシなどは絶滅を逃れたグループから新たな種類が誕生し、海底を彩りました。

そしてこの時代の注目すべきイベントがフズリナの発生とその後の大繁栄です。フズリナは現代の海にも大繁栄している有孔虫の1グループです。多くの有孔虫はサイズが1mm以下ですが、フズリナは米粒ほどの大きさもあります。

デボン紀後期の炭酸塩危機が原因となり、海水成分を使って炭酸カルシウムの骨格をつくっていた生物礁が激減したことで、カルシウムイオンと炭酸塩イオンの海水中の濃度が高くなりました。この時期に誕生したフズリナは、この豊富なカルシウムイオンと炭酸塩イオンを使って炭酸カルシウムの殻をつくることができ、個体数を増やして全世界の海に進出しました。

そして石炭紀とペルム紀に多様性を増し、これらの時代の示準化石にもなりました。このフズリナは大繁栄し、光合成により海中や大気中の二酸化炭素の濃度を低下させていきました。

デボン紀後期の大量絶滅により、海を遊泳する生物の種類は大きく変わりました。デボン紀の海に繁栄していた無顎類や板皮類が絶滅したことにより、遠洋性魚類のニッチが大きく開かれ、現在のイワシやサケなどの仲間を含む硬骨魚類が勢力を伸ばしていったのです。海の捕食者の頂点の座は甲冑魚である板皮類の絶滅によりサメの仲間が獲得しました。

また、アンモナイト類はアゴニアティティダ目の多くが絶滅したおかげで生き残ったゴニアタイト目がニッチを獲得し、個体数と種類を増やしていきました。

