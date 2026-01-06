トムとジェリー×桂新堂の新作えびせんべい♡可愛さ満点の限定コラボ

名作アニメ「トムとジェリー」と老舗えびせんべい店桂新堂のコラボレーションが、今年も帰ってきました。見て楽しい、食べておいしい限定えびせんべいは、ほっと心がほどける可愛らしさが魅力。ギフトにも自分用にも選びたくなる多彩なラインナップで、日常にちょっとしたときめきを添えてくれます。数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです♡

チーズ好き必見の可愛い詰め合わせ

1月8日(木)より登場する「チーズみつけた」「ひと息ミニバッグ」は、チーズのコクとえびの旨みが楽しめる人気シリーズ。

キャラクターが描かれたプリントえびせんべいと、こんがりえびチーズを組み合わせ、パッケージまで楽しめる仕様です。

トムとジェリー/チーズみつけた



価格：6袋入・864円

プリントえびせんべい(ジェリー)×3袋、こんがりえびチーズ×3袋

トムとジェリー/ひと息ミニバッグ



価格：9袋入・1,512円

プリントえびせんべい(トム・ジェリー・タフィー各1袋)、こんがりえびチーズ×3袋、赤えび炙り焼き×3袋

贅沢アソートと定番の味

えびの旨みを存分に味わいたい方には「よくばり缶」がおすすめ。6種類の味わいとキャラクターえびせんべいを一度に楽しめます。また、昨年も好評だった赤えび炙り焼きのセットも再登場。

トムとジェリー/よくばり缶



価格：標準入数35枚・2,160円

プリントえびせんべい2種、チーズ・抹茶・アーモンド・梅えびせんべい、赤えび炙り焼き、砂糖松風(赤)

赤えび炙り焼き(トムとジェリー)



価格：6袋入・864円

プリントえびせんべい×3袋、赤えび炙り焼き×3袋

期間限定のくつろぎ小箱

1月31日(土)からは、タフィーをイメージした「くつろぎ小箱」が期間限定で登場。小ぶりながら満足感のある内容で、ちょっとした贈り物にもぴったりです。

トムとジェリー/くつろぎ小箱



価格：3袋入・864円

プリントえびせんべい(タフィー)1枚、ハート型えびせんべい1枚、チーズえびせんべい4枚×3袋

※専用手提げ袋(税込110円)は対象商品購入者限定

TOM AND JERRY and all related characters and elements © & ™ Turner Entertainment Co.(s26)

心ほどける限定えびせんべい

トムとジェリーの世界観と桂新堂の確かな味わいが出会った限定えびせんべいは、世代を問わず楽しめる特別な存在。可愛らしいプリントと本格的なえびの旨みが、日常のひとときをやさしく彩ります。

自分へのご褒美にはもちろん、笑顔を届けたいギフトにもおすすめ。無くなり次第終了となるため、この機会をお見逃しなく♪