最近体調を崩しやすい、疲れやすい、ムリがきかない……このように、体力不足のせいで仕事のパフォーマンスが落ち、悩んでいる人は多いのではないでしょうか。精神科医の和田秀樹先生は、「体力や健康に不安を抱えているのは、40〜50代の管理職世代に限らず、20〜30代の若手世代にも顕著に見られる傾向です」と語ります。そこで今回は、和田先生の著書『体力がない人の仕事の戦略』から抜粋し、体力のない人が仕事と向き合うコツをご紹介します。

体力がある人と同じやり方で頑張っていませんか？

体力がないビジネスパーソンの一番の問題点は、体力がある人と同じやり方を繰り返していることにあります。

上司に与えられた仕事は、すべて全力投球で取り組むことが「デフォルト」（標準）であり、繁忙期になれば、自分にムリをしてでも追い込むのは「当然」と考えがちですが、そうした姿勢や考え方が、体調不良を招く原因となっています。

体力に不安のあるビジネスパーソンが、体調を崩さずに、安定した成果を出し続けるためには、これまで以上に効率よく仕事を進める必要があります。

ここからは、精神科医の視点から見た「要領よく働く仕事の戦略」を４つのステップに分けてお伝えします。

ステップ（1）自分の体力と相談しながら仕事の量を決める

上司から仕事を任される際に、体力のないビジネスパーソンが最初に考えなくてはならないのは、そのタスクを遂行できるだけの能力や知識が自分にあるかどうかを冷静に見極めることです。

自分のスキルを大幅に超えているタスクを背負いこむと、体力が追いつかずに、体調を崩すリスクが高まります。

自分が担当して成果を出せなければ、結果的に上司や周囲の人たちに迷惑をかけることにもなるのです。

日本のビジネスパーソンは、「上司から与えられた仕事は、無条件で引き受けるのが当たり前」と考えがちですが、実はそれがスタンダードではありません。

成果主義が徹底されている外資系企業では、自分の能力や待遇に見合わない仕事は断る……という文化が根付いており、日本でも優秀なビジネスパーソンほど、入念に上司と話し合ってから、自分が担当するタスクを決めています。

日本のビジネスパーソンの多くが、そうした常識を知らないまま社会に出ているから、すべての仕事を引き受けなければいけない……と考えてしまうのです。

体力のないビジネスパーソンが、上司から与えられた仕事をそのまま引き受けていたのでは、これまでと何も状況は変わりません。

何も変わらないどころか、この先も自分と周囲の人たちの両方を悩ませ続けることになります。

すべての仕事を安請け合いするのではなく、まずは自分のスキルや能力との兼ね合いを冷静に見極めることが大事な第一歩となります。

メタ認知

自分の能力などを客観的に観察しようとすることを、心理学では「メタ認知」といいます。

「メタ認知」とは、米国の心理学者ジョン・Ｈ・フラベルが提唱した概念で、思考や感情、記憶といった自分の認知活動を一段高い視点から俯瞰的に捉え、それをコントロールする能力を指します。

簡単にいえば、自分自身の言動を、もう一人の自分が上空から見ているかのように冷静に理解して、必要に応じて調整したり、制御することをいいます。

例えば、社内プレゼンの途中で、「話すスピードが速くないか？」とか、「上司たちは理解しているのか？」などと考えて、話す速度を緩やかにしたり、補足の説明を加えたりすることも、メタ認知の一つです。

自分の能力やスキルだけでなく、得意分野と不得意分野、強みや弱みなどを総合的に考慮して、体力と相談しながら、与えられた仕事を遂行できるかどうかを判断することが大切です。

自分自身と冷静に向き合って、「おそらく大丈夫だろう」と思えたならば、そこで初めて「承知しました」と仕事を受けることになります。

「ちょっとムリそうだな」と感じたならば、「私はまだ未熟ですから、荷が重すぎます」とか、「このタスクをやるためには知識や経験が足りません」などと説明して、素直に仕事を断った方が、結果的にお互いのためでもあるのです。

ステップ（2）仕事を断る際の最低限のマナーを守る

若いビジネスパーソンにとって、上司から与えられた仕事を断るというのは、気が重い作業であり、「自分の評価を落とすことになるのでは……」と不安になるかもしれませんが、仕事を断る際には、最低限のマナーを守る必要があります。

それさえ守っていれば、仕事を断ったことで、人間関係が悪くなったり、気まずくなる心配がなくなります。

仕事を断る際の最低限のマナーには、次のようなものがあります。

《最低限のマナー（1）》

「理由」を明確に説明する

上司からの仕事を断る際には、言い訳や甘えと受け取られないために、明確な理由を説明する必要があります。

「私の能力やスキルでは、迷惑をかけるかもしれません」、「正直にいって不得意な分野です」、「私の体力では難しいように思います」など、仕事を引き受けられない理由を具体的に説明することで、自分の怠慢が理由ではないことを上司に伝えて、理解してもらうことが大切です。

《最低限のマナー（2）》

「申し訳ない」気持ちと「感謝」の意を伝える

「せっかくお声をかけていただいたのに、誠に申し訳ないのですが」などの言葉で、上司の依頼に対して残念な気持ちや感謝の意を伝えておく必要があります。

「やってみたいとは思うのですが」と自分が興味を示していることを伝えて、「大変光栄なのですが」と上司の依頼を喜んでいる言葉を添えておけば、関係悪化を心配する必要がほぼなくなります。

《最低限のマナー（3）》

「迅速」で「丁寧」な対応を心がける

仕事を引き受けられない場合には、できるだけ早く自分の考えを上司に伝えることが重要です。

いつまでも悩んで態度を保留したのでは、スケジュールを混乱させて、無用なトラブルを引き起こすことになります。

こうした最低限のマナーを守ることによって、「自分のワガママや身勝手で仕事を断っているのではない」と理解してもらうことが大切です。

上司から、「それでもいいからやってくれ」と言われたら、「仕事が上手くいかない可能性もあります」と伝えて、上司の言質を取っておけば、後々のトラブルを回避することができます。

当然のことながら、あまりにも頻繁に仕事を断り続けると、上司の信頼を損なうことになります。

あくまでも、「最低限、この仕事だけは避けたい」と考える場合に限ることが大事なポイントです。

ステップ（3）ChatGPTに仕事を「ラクにやる方法」を聞く

上司から指示された仕事を引き受けることになったら、まずは「この仕事で成果を出すためには、どんなやり方がいいのか？」を考えることから始めます。

最初に「正攻法で進めた場合、どのくらいの時間と労力が必要なのか？」という全体像をイメージしてから、「もう少しラクにやる方法はないか？」を探すのです。

自分で考えて答えが見つからなければ、信頼できる先輩や同僚に相談したり、上手に仕事を進めている人のマネをすることも視野に入れて考えます。

現代はＡＩ全盛の時代ですから、ChatGPTなどの便利なツールを使うことも有効な手段です。

ChatGPTに「この仕事をラクに進める方法を教えて」と尋ねれば、瞬時に数種類の選択肢を提示してくれます。

どんな方法でもいいから、少しでもラクにやる方法を見つけ出すことが、体力のないビジネスパーソンにとっての「最優先課題」と考える必要があります。

日本企業には、高度成長期の栄光の記憶を引きずって、いまだに「ど根性主義」が色濃く残っているため、仕事を要領よくやるとか、ラクにやることを軽視する傾向がありますが、精神科医の視点で見ると、ビジネスパーソンの心の病の約８割は、各企業に色濃く残る「ど根性主義」に原因があると考えています。

まったく注文を受注できない営業マンに対して、「１日１００軒回って成果が出ないならば、歯を食いしばって２００軒回れ」という指示を出す上司も少なくありませんが、そんなことを繰り返していたのでは、ストレスが溜まってメンタルをやられるばかりです。

どんなに頑張っても、やり方が悪ければ、成果が出ることはない……と考える必要があります。

「今よりいいやり方はないか？」と発想の転換を図って、考え方をアップデートしなければ、いつまで経っても成果が上がらないだけでなく、ムダに体力を消耗する日々が続くことになるのです。

ステップ（4）周囲の人の力を借りる

現代のビジネスはチームで働くことが中心になっていますが、体力に自信がないビジネスパーソンほど、仕事を自分一人で抱え込んでしまう傾向があります。

責任感が強いため、人に頼ってしまうと迷惑をかけることになる……と思い込んでいるようですが、仕事を一人で抱え込んでしまうと、キャパオーバーに陥って仕事が回らなくなり、ミスが発生しやすくなります。



その結果、体調を崩すことになったのでは、結果的に周囲の人たちに多大な迷惑をかけることになるのです。

少なくとも、自分が不得意な分野の仕事や、体力的に難しいと思われる仕事は、周囲の力を積極的に借りるように考え方を切り換える必要があります。

何でも自分だけでやろうと思わず、周囲の人に助けてもらうとか、誰かの力を借りることを悪いことだと考える必要はありません。

なぜならば、仕事で結果を出せるならば、そこに至るまでのプロセスはあまり重要視されないからです。

目的地にたどり着けるならば、自分の足で歩いても、誰かのクルマに乗せてもらっても結果は同じです。

会社という組織で仕事をするメリットは、人に頼んだり、助けてもらったりして、チームで仕事ができることにあります。

体力がないビジネスパーソンであれば、ムリして自力で歩こうと気負う必要はなく、もっと周囲の人に頼って、ラクにできる方法を探すことが大事なのです。

松下電器創業者の松下幸之助は……

経営の神様といわれる松下電器（現パナソニック）創業者の松下幸之助は、子どもの頃から病弱で、体力に自信がなかったからこそ、「いかに仕事を人に任せて、組織で力を発揮できるか」を考えるようになったといいます。

自分が思うように働けないことをポジティブに捉えて、人の才能を信じて活かす「人材活用の経営理念」につながったのです。

松下幸之助は病弱で体力に自信がない社員に対して、自らの体験を通して、こんな励ましの言葉を贈っています。

「病弱は、そんなに心配しなくてもいい。自分の体の程度に応じて働いたらいい。しかし、何か工夫を凝らして働く必要がある」

この言葉は、『体力がない人の仕事の戦略』のテーマである「体力がない人の仕事の戦略」の核心を突いていると考えています。

「体力がないことは、そんなに心配しなくていい」→「自分の体の程度に応じて仕事をしたらいい」→「ただし、何か工夫を凝らす必要がある」……。

松下幸之助が指摘する「何か工夫を凝らして働く」という言葉の意味を、私は、「今よりラクな方法を探す」ことだと解釈しています。

体力がないことを心配するのではなく、今よりラクな方法を探すことが、自分の悩みや不安を解消するだけでなく、仕事で成果を出し続けるための一番の近道となるのです。

