【なだれ注意報】秋田県・能代市、藤里町、三種町、八峰町に発表（雪崩注意報） 6日06:37時点
気象台は、午前6時37分に、なだれ注意報を能代市、藤里町、三種町、八峰町に発表しました。
沿岸では、6日夕方まで風雪に、6日夜遅くまで高波に注意してください。秋田県では、6日昼前まで大雪や電線等への着雪に、6日夕方まで落雷に、6日までなだれに注意してください。
【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■秋田市
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■能代市
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて注意
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■大館市
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■男鹿市
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■湯沢市
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■鹿角市
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■由利本荘市
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■潟上市
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■大仙市
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■北秋田市
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■にかほ市
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■仙北市
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■小坂町
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■上小阿仁村
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■藤里町
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて注意
■三種町
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて注意
■八峰町
□なだれ注意報【発表】
6日にかけて注意
■五城目町
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■八郎潟町
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■井川町
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■美郷町
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■羽後町
□なだれ注意報
6日にかけて注意
■東成瀬村
□なだれ注意報
6日にかけて注意