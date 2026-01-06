昨季まで巨人の内野守備走塁コーチを務めた古城茂幸氏を父に持つ花巻東（岩手）の古城大翔（だいと）内野手（２年）が５日、巨人・岡本のブルージェイズ入りに感化され、高校ラストイヤーでの成長を期した。高校通算２５発の大砲にとって、同じ右打者の岡本は憧れの存在。「一層、自分もそういう選手になりたいという思いが出てくる。大谷翔平さん（の存在）もそうですが、ものすごく刺激になる」と明かした。

中学時代から東京Ｄに足を運び、岡本のオーラに魅了された一人。技術面では、岡本の「リラックスして、ゆったりとしたフォーム」を参考にして、打席で構えに力が入りすぎる悪癖を修正。昨年１１月の明治神宮大会では木製バットで左中間ソロを放つなど、今秋ドラフト候補として長打力に磨きをかけてきた。

昨年１２月には、同校ＯＢのスタンフォード大・佐々木麟太郎内野手と対面。「一日一日を無駄にしないで頑張れ」とエールを送られた。昨秋の東北大会を制し、今春のセンバツ出場が濃厚なチームをけん引する主将は、「一番のライバルは自分。甘い自分に負けないで過ごしていければ」と力を込めた。（小島 和之）