米国債利回り（NY時間16:27）（日本時間06:27）
米2年債　 3.449（-0.025）
米10年債　4.149（-0.041）
米30年債　4.841（-0.030）
期待インフレ率　　2.267（+0.007）
※期待インフレ率は10年債で算出

　きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。この日発表の１２月のＩＳＭ製造業景気指数が予想を下回り、２０２４年１０月以来の低水準となったほか、１０カ月連続の５０割れとなっていた。

　週末に米雇用統計を控える中、これを受けて利回りは低下している。ただ、ＦＲＢの年内２回の利下げ期待に変化はない。次回は４月か６月が有力視されている状況も変わらず。

　２－１０年債の利回り格差は+７０（前営業日：+７２）に縮小。

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美