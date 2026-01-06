米１０年債利回り低下 ＩＳＭ指数が予想下回る＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回り低下 ＩＳＭ指数が予想下回る＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:27）（日本時間06:27）

米2年債 3.449（-0.025）

米10年債 4.149（-0.041）

米30年債 4.841（-0.030）

期待インフレ率 2.267（+0.007）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは低下。この日発表の１２月のＩＳＭ製造業景気指数が予想を下回り、２０２４年１０月以来の低水準となったほか、１０カ月連続の５０割れとなっていた。



週末に米雇用統計を控える中、これを受けて利回りは低下している。ただ、ＦＲＢの年内２回の利下げ期待に変化はない。次回は４月か６月が有力視されている状況も変わらず。



２－１０年債の利回り格差は+７０（前営業日：+７２）に縮小。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

