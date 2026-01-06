『FNS歌謡祭』の裏側でやべっち寿司出店！Mrs. GREEN APPLE「JAM’S検定」に岡村隆史が再挑戦
ナインティナインの岡村隆史“記者”と、矢部浩之“編集長”が今最も熱い音楽トレンドに迫り、旬のアーティストたちをスタジオに迎え、水曜の夜を彩るフジテレビの新感覚の音楽バラエティ『週刊ナイナイミュージック』（毎週水曜23時～23時30分）。
番組では、2025年12月3日に生放送された『FNS歌謡祭 第1夜』の当日、フジテレビのタレントクロークに「やべっち寿司」を緊急出店。1月7日と14日は、アーティストも大興奮の「やべっち寿司」の様子を2週連続で放送する。
■Snow Manが「カリスマックス」の振り付けを伝授！HANAの今年の運勢は？
『FNS歌謡祭』を盛り上げるべく、番組の舞台裏に特別出店をしていた「やべっち寿司」。Snow Man、HANA、Mrs. GREEN APPLE、近藤真彦、DOMOTOなどなど豪華アーティスト総勢66名が来店した。
7日の放送では、2025年大活躍だったHANAの今年の運勢をすご腕占い師が占う。最も仕事運が良いメンバー、最も金運が良いメンバーも明らかに。
そして『2025FNS歌謡祭 夏』の際に交わした“とある約束”を果たすため、生放送本番直前に通りかかった相葉雅紀を緊急確保。さらにSnow Manの深澤辰哉、向井康二も来店。『FNS歌謡祭』ではフジテレビにゆかりのあるカリスマ衣装で歌唱を行ったSnow Manだったが、そんなSnow Manを見てどうしても言いたいことがあった岡村は「直接めめ（目黒蓮）に頼もうかな」とクレーム。
いつか“10人目のメンバー”として一緒に踊れる機会を願って、深澤、向井が「カリスマックス」のダンスの振り付けを岡村に直接伝授する。
Mrs. GREEN APPLEとは、昨年のやべっち寿司来店時にも行った「JAM’S検定」を再び開催。はたして岡村は“ファンなら知っていて当然のクイズ”を無事全問正解し、昨年の雪辱を果たせるのか!? さらに工藤静香や中島健人も登場。普段見ることのできないアーティストの素顔に注目だ。
14日の放送では、近藤真彦が来店。「ギンギラギンにさりげなく」をどうしても聴きたいとお願いする岡村に、少しだけならとOKする近藤だったが…。
そしてDOMOTOとは「ふたりの“ウマ”が合うのか確かめましょう！」という午年にかけた企画を実施。だが途中、山田涼介（Hey! Say! JUMP）や中島健人が急遽飛び込み参加で、現場はカオスな状況に。
さらに、＝LOVE、ガチャピン・ムック、CUTIE STREET、THE RAMPAGE、高見沢俊彦、超ときめき♡宣伝部、TREASURE、FRUITS ZIPPER、水谷千重子、宮野真守、RIP SLYMEも続々と来店する。
※メイン写真は、Mrs. GREEN APPLEとナインティナイン
■番組情報
フジテレビ『週刊ナイナイミュージック』
01/07（水）23:00～23:30
01/14（水）23:15～23:45
出演者：ナインティナイン
＜やべっち寿司＞ ※五十音順
◇7日放送
相葉雅紀
工藤静香
スキマスイッチ
Snow Man
中島健人
HANA
Mrs. GREEN APPLE
◇14日放送
＝LOVE
ガチャピン・ムック
CUTIE STREET
近藤真彦
THE RAMPAGE
高見沢俊彦（THE ALFEE）
超ときめき♡宣伝部
TREASURE
DOMOTO
中島健人
FRUITS ZIPPER
水谷千重子
宮野真守
山田涼介（Hey! Say! JUMP）
RIP SLYME
