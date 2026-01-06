「俺はもう、コレやりたくない！」『タイムレスマン』衝撃の新企画「勝手にランク付けマン」の一部始終が明らかに

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

フジテレビ他にて、毎週火曜24時15分より放送中の、timelesz出演のバラエティ『タイムレスマン』。1月6日の放送で、新企画「勝手にランク付けマン」が始動、新年を飾る楽しい新企画…と思いきや…まさかの怒号が飛び交う衝撃の展開に！

■当初、配信用の限定コンテンツだった企画が、異様な盛り上がりを見せ地上波へ！

新企画「勝手にランク付けマン」は、1人のメンバーが勝手に決めた“timelesz内ランキング”の結果だけを見て、何のランキングかをみんなで推理する、という内容。

おなじみのジャージ姿の8人。まず、番組から指名されたメンバーひとりに「面白い人ランキング」「出世しそうな人ランキング」といった、“ランキングのお題”が渡され、そのメンバーの主観で、お題に対するtimeleszメンバー内のランキングを作成。残りの7人は、その順位だけをヒントにお題の内容を予想し、何のランキングかを正解できたメンバーがこの企画の勝者となる。

お題によっては、ランキング1位に選ばれることが不名誉な場合もあるため、なかには疑心暗鬼になってしまうメンバーも…。ルールはシンプルながら、先の展開がまったく読めないトーク＆クイズ企画だ。

かくして今回、ランキングを作成する“ランク付けマン”に選ばれたのは、原。大役を任されノリノリの原は、渡されたお題を見た瞬間、何やら神妙な表情に。そして熟考の末に、順位を発表していくのだが…。

その後、8人は侃々諤々（かんかんがくがく）＆喧々囂々（けんけんごうごう）、上を下への大騒ぎに！「俺はもう、コレやりたくない！」「この企画、よくないかも！」と、本気で怒り出すメンバーも現れ――。

当初「FODプレミアム限定コンテンツ」用に収録したものの、予想を超える盛り上がりを見せたために、地上波本編で放送することとなった衝撃の新企画「勝手にランク付けマン」。“『タイムレスマン』史上最も荒れた企画“の一部始終を、ぜひチェックしよう。

