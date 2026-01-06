1月11日（日）よる10時30分〜スタート 篠原涼子主演 日本テレビ系 2026年1月期日曜ドラマ（毎週日曜よる10:30〜11:25放送）『パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−』。

本作は、女性刑務官と殺人犯による前代未聞の脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえ（篠原涼子）が、殺人犯・日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく物語。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木直人）も巻き込み、予測不能な脱獄サスペンス×禁断のラブストーリーが交錯する中で、三人の関係は複雑に揺れ動いていく。初回放送を控え、登場するキャラクターをキャストのコメントとともに紹介。

物語の舞台となる氷川拘置所には、異なる背景を持ち、独自の存在感を発揮する未決拘禁者たちが収容されており、パク・ハユン、渡海憲二、羽田美波、河北竜馬の4人を知英、高橋努、尾碕真花、カルマが演じる。物語は、殺人犯・日下怜治が氷川拘置所に移送されてくることで始まるが、規範やルールに反発するアウトローである怜治の存在は収容者たちの緊張を一気に高め、「女区」をも巻き込み、不穏の影を落としていく。

■パク・ハユン：こずえからも一目置かれる「女区」のリーダー

パク・ハユンは、殺人未遂容疑の未決拘禁者。主人公・冬木こずえが区長を務める「女区」の中ではリーダー的な存在で、こずえからも一目置かれている人物。統率力があり、常に周りに気を配っている。「女区」の秩序を保っている存在でもある。

＜コメント＞

Q.拘置所という独特の世界の中でリーダー的存在として秩序を保とうとしますが、そんなハユンは内面ではどのような人物でしょうか？また、実際の役作りで意識していることを教えてください。

「リーダー的存在」とはありますが、力で抑え付けようとかではなく、ハユンの存在感自体が、他人を束ねることのできる雰囲気を持ち合わせているというふうに私は解釈しています。友達から「人をまとめることができるタイプだよね」と言われたこともあるので、そう見せられたら、と思っています。



Q.ハユンは「女区」のリーダー的存在で、こずえからも一目置かれている人物ですが、逆に、ハユンは内心ではこずえのことをどう見ているのでしょうか？

刑務官と未決拘禁者の関係としては、喋ってはいけない、目も合わせてはいけないというものですが、そんな中でもハユンはこずえの優しさ、真面目さ、愛情深さに気付いて、共感するものが増えていくのではないかと…。人としてどこかシンパシーを感じて、認めている人物だと思います。

Q.2026年の抱負を教えてください。

2026年の最初に「パンチドランク・ウーマン」という素晴らしいキャスト、スタッフの皆さんが集まった作品に参加することができて本当に幸せです。この作品に全力投球して、多くの方に「見てよかった」と思ってもらえるよう努めたいです。

※パク・ハユン（30） … 知英

未決拘禁者/殺人未遂容疑

殺人未遂の罪で起訴され、氷川拘置所に移送されてきた未決拘禁者。

女区の中ではリーダー的存在で、こずえからも一目置かれている。

■渡海憲二：地元ヤクザの元若頭、拘置所内で存在感を発揮

渡海憲二は、殺人の罪で起訴され氷川拘置所に移送されてきた。地元のヤクザ・関東竜王会の元若頭で、義理堅く人情を大切にしている。収容者たちからも恐れられ、拘置所の中でひときわ存在感を発揮する。

Q.塀の外の世界では義理と人情を何よりも大切にしていた渡海ですが、拘置所内ではどのようなことを考えて、どうあろう／どうありたいと思っている人物でしょうか？また、実際の役作りでリアリティを持たせるために意識していることを教えてください。

今までの人生を考え、生きる世界は縮まってしまったけど、自分の筋道だけは曲げずに日々を送ろうと思っている。また、監督陣とディスカッションしながら、役の関係性を大事にしていっている。

Q.2026年の抱負を教えてください。

今まで以上に毎日誠実に、一つ一つ作品に向かおうと思います。

※渡海憲二（とかい けんじ/40） … 高橋努

未決拘禁者/殺人容疑

殺人の罪で起訴され、氷川拘置所に移送されてきた未決拘禁者。

地元のヤクザ・関東竜王会の元若頭で、義理堅く人情を大切にしている。

■羽田美波：ハユンと敵対する「女区」のトラブルメーカー

羽田美波は、大麻取締法違反容疑の未決拘禁者。負けん気が強くてキレやすい。ハユンを敵対視している人物。他の収容者に対しても攻撃的になることもあり問題を起こすことも多い。

Q.美波は負けん気が強くキレやすい人物ですが、内面はどのような性格・性質の人物でしょうか？また、実際の役作りで意識したことを教えてください。

内面は一途に1人の人を想って、踏ん切りがつかない乙女な一面もある子で、外に対してはキーキー怒ったり喚いたりするけど、弱い自分を隠すための防衛本能なのかなと思っています。

役作りはまず見た目からということで、今回プリン頭の金髪ブリーチにし、不健康な荒んだ印象にしたくて減量を頑張っています。沸点の分からない危うい性格をイメージしてお芝居するようにしています。

Q.2026年の抱負を教えてください。

2026年はフットワークを軽くして色んなことにチャレンジしたいと思います。私はやり始めるまでに時間がかかるタイプなので、気になったらまず行動！！を意識して過ごしたいなと思っています。

※羽田美波（はねだ みなみ/22） … 尾碕真花

未決拘禁者/大麻取締法違反容疑

大麻取締法違反の罪で起訴され、氷川拘置所に移送されてきた未決拘禁者。

負けん気が強くキレやすく、ハユンを敵対視している。

■河北竜馬：特殊詐欺グループの元リーダー、半グレグループを形成

河北竜馬は、特殊詐欺グループの元リーダー。仲間さえも“駒”として利用する計算高さを持つ。特殊詐欺の罪で起訴された。冷徹かつ計算高いが、ときに感情が表に出ることで危うさも感じさせる。拘置所の中で、渡海が率いるヤクザとはまた別に、半グレのグループを形成している。

Q.特殊詐欺グループの元リーダーで、冷徹かつ計算高い河北ですが、ときに感情が表に出ることで危うさも感じさせる人物です。彼は本質的にどのような人物だと感じましたか？また、その人物像を演じるうえで、意識している点があれば教えてください。

竜馬は基本自分しか信用してない上、他人に興味すらない男だと思います。

周りの影響を受けたりせず自分の利害関係だけ考えて行動し、もし邪魔であれば躊躇なく一線を超えるであろうあの雰囲気、自分で言うのもあれですが超危険な人物だと感じました。

Q.2026年の抱負を教えてください。

まず新年このドラマからスタートできる事をすごく嬉しく思います。

そのパンチドランク・ウーマンのド派手な勢いを借りてそのまま2026年俳優街道を駆け上がって行きたいと思います！

※河北竜馬（かわきた りょうま/29） … カルマ

未決拘禁者/詐欺容疑

特殊詐欺の罪で起訴され、氷川拘置所に移送されてきた未決拘禁者。

特殊詐欺グループの元リーダーで、仲間さえも“駒”として利用する計算高さを持つ。

■作品情報

女刑務官はなぜ、道を踏み外したのか。

【パンチドランク（英）punch-drunk】

スポーツ障害の一つ。ボクシングで多数のパンチを受け、直進歩行ができないようになる。

「まるで、強烈なパンチを何度も何度も浴び続けたみたい」

自分にルールを課し、規律正しく真面目に生きるひとりの女刑務官、冬木こずえ。

高い塀に囲まれた拘置所で、他人にも、自分にも厳しく生きてきた。

そんな彼女が出会ってしまった、ひとりの殺人犯――

彼は、彼女の秘密に大きく関わる人物だった。

この出会いが、彼女の人生を大きく狂わせていく。

女刑務官 × 殺人犯 × 刑事

海外で起きた衝撃の実話に着想を得た禁断の物語。

彼女が手に入れるのは、愛か？それとも絶望か？

「あなたと一緒なら、地獄に墜ちても構わない」

▼スタッフ

チーフプロデューサー：荻野哲弘

プロデューサー：鈴木亜希乃 福井芽衣

演出：中茎強 南雲聖一 菅原伸太郎 茂山佳則

脚本：いずみ吉紘

音楽：中島ノブユキ

主題歌：鈴木雅之 feat. 篠原涼子『Canaria』（Sony Music Labels）

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

▼番組公式SNS

番組公式X：@punchdrunk_ntv

番組公式Instagram：@punchdrunk_ntv

番組公式TikTok：@punchdrunk_ntv

番組公式ハッシュタグ：#パンチドランクウーマン