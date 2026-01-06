3日、アメリカによる大規模攻撃を受けた南米・ベネズエラ。アメリカへの麻薬密輸の背後にマドゥロ大統領がいるとして拘束しましたが、専門家はトランプ大統領には別の思惑があるといいます。

■トランプ大統領、狙いの1つは石油か

ベネズエラへの大規模軍事作戦を行った、トランプ大統領。

アメリカへの麻薬密輸の背後にマドゥロ大統領がいるとして拘束しましたが、専門家はトランプ大統領には“別の思惑”があるといいます。

アメリカ政治に詳しい明海大学 小谷哲男教授

「おそらく本当の理由は2つあって、1つはベネズエラの石油の利権。これを元々はアメリカの企業が持っていたけれど、約20年前にベネズエラが国有化し失われてしまった。これ（石油利権）を取り戻したいというのがひとつあると思う」

石油の利権です。

ベネズエラは世界最大の原油埋蔵量をほこっていて、トランプ大統領の狙いの1つだといいます。

■親米政権を作りたい思惑も…

そして…。

アメリカ政治に詳しい 明海大学 小谷哲男教授

「もう1つはマドゥロ大統領が中国やロシア・イランとの関係を深めていて、これら3か国の影響力が、ベネズエラ中心に中南米に広がっていた。中南米というのは、まさにアメリカにとっては裏庭。敵対的な3か国が影響力を増すことを阻止したいと、ベネズエラに侵攻しマドゥロ大統領を排除した」

反米のマドゥロ大統領を排除し、親米政権を作ることで中南米におけるアメリカの影響力を広げたい思惑もあるということです。

トランプ大統領はアメリカの雑誌インタビューで「ベネズエラがアメリカの介入対象となる最後の国ではないかもしれない」とも述べていて、ベネズエラだけでなく、南米のコロンビアへの軍事作戦を口にしたり、アメリカの北に位置するデンマークの自治領・グリーンランドも「必要だ」と話したりしています。

（1月5日放送『news zero』より）