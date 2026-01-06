玉木宏主演『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』、風間俊介・要潤・森香澄らが第1話スペシャルゲストに登場
玉木宏が主演する1月8日スタートのドラマ『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』（フジテレビ系／毎週木曜22時）の第1話に、スペシャルゲストとして風間俊介、要潤、近藤公園、くっきー！、森香澄、ゆいかれんの出演が決定した。
【写真】玉木宏主演『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』ポスタービジュアル解禁
本作は、沈着冷静な最強保険調査員の主人公が保険金にまつわる悪を退治する痛快エンターテインメントドラマ。主人公・天音蓮（玉木）は、あらゆる保険を扱う外資系保険会社に持ち込まれる保険金詐欺疑惑のある案件を、個性豊かな仲間たちと協力し、ときに味方をも欺き真相を解明、ときに被害者たちの心に寄り添い、彼らの人生に救いをもたらしていく。
今回、主人公・天音蓮の元へ舞い込む保険金案件を通じて、さまざまな情報に絡み合う物語の第1話ゲストとして、風間俊介、要潤、近藤公園、くっきー！（野性爆弾）、森香澄、ゆいかれんの出演が決定した。
風間が演じるのは、要潤が演じる葛西総合病院院長のもとで共に働く外科医・葛西祐二（かさい・ゆうじ）役。医師として、患者のことを第一に思う祐二は、院長を務める兄の芳樹と間で病院の運営を巡っていざこざを抱えている。また、祐二の担当である入院患者との関係が物語の思わぬ進展を生んでいく。
要が演じるのは、葛西総合病院院長・葛西芳樹（かさい・よしき）役。自身が運営する総合病院の宣伝という名目のもと、アメリカで活躍する日本人野球選手の記念ボールを500万ドルで落札。しかし、落札直後にその高額な記念ボールが国際窃盗団・イエローパンサーと思しき集団に強奪されてしまう。そして、芳樹は天音らの保険調査の対象になっていくことに。
近藤が演じるのは、タクシー交通会社に勤務するタクシー運転手・田神悠人（たがみ・ゆうと）役。葛西総合病院において、過去に来訪記録があり、私情ある悩みを抱えている。そして、思わぬ形で天音の調査対象として浮上してくることになる。
くっきー！が演じるのは、異常な雰囲気を醸しだす美術商ブローカー・富樫一郎（とがし・いちろう）役。そのいかにもという表情や言動で“高額な記念ボール”を巡る一連の事件に絡んでくる奇妙かつ不気味な男。
森が演じるのは、葛西総合病院院長・葛西芳樹（要）が出入りする高級ラウンジに勤めるホステス・水島香織（みずしま・かおり）役。ある情報をキッカケに、天音の推理が動き出し、天音の新人バディである栗田凛（岡崎紗絵）と共に、香織のもとに潜入捜査へ向かう。天音と凛の最初のミッションの調査対象となっていく香織の不敵な笑みが意味するものとは――。
ゆいが演じるのは、天音がとあるバーで口説く謎の美女・月山花蓮役。彼女は軟派な部分もある天音からシンプルで巧みな“ある賭事”を持ちかけられることに。その妖艶な雰囲気をまとう花蓮は、先々の物語を通しても要所要所で登場し、ことあるごとに天音から好意を向けられていく。
木曜劇場『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』は、フジテレビ系にて2026年1月8日より毎週木曜22時放送（初回15分拡大）。
※キャストコメント全文は以下の通り。
＜キャストコメント全文＞
■風間俊介
――本作の出演へのお気持ち・役作りについて、意気込みをお願いいたします。
警察でも探偵でもない保険調査員である天音さんだから、解決できる事件があるなぁと思いました。正義でもない、だから見つける解決案を現場で惚れ惚れと見ていました。 私は調査される側でしたが、全てを見透かしながら、追い詰めるスタンスではない天音さんとの対峙は、ドキドキと安心感が交錯する不思議な体験でした。
――視聴者へメッセージをお願いいたします。
正義だけでは解決しない事案は、私たちが生きる世の中でも数多（あまた）あると思います。 そんな世界のモヤモヤを吹き飛ばしてくれる、痛快な物語のスタートに出演させて頂きました。 天音さんの快進撃を是非、目撃して下さい。
■要潤
――本作の出演へのお気持ち・役作りについて、意気込みをお願いいたします。
台本を読んだ時に、スピード感のある話の展開に魅了され、一気に読み切りました。今作の私の役どころは葛西総合病院の経営者という重責を担っている葛西芳樹という人物を演じさせて頂きました。“医者と経営という両方の立場をうまく立ち回ろうと奮闘するが、そこには理想と現実の問題に阻まれている”という現在の医療社会がリアルに直面している部分もあり、大変困難な役でした。
――視聴者へメッセージをお願いいたします。
主役の玉木さんとは久しぶりの共演でしたが、現場の雰囲気作りが相変わらずとても上手で、終始和やかに進んでいきました。大人も子供も楽しめる軽快なミステリー作品です。ぜひご覧ください。
■近藤公園
――本作の出演へのお気持ち・役作りについて、意気込みをお願いいたします。
映画『ウォーターボーイズ』で出会ってから、玉木宏くんとはもう四半世紀の付き合いになります。こうしてまた共演できてうれしいです。岡崎紗絵ちゃん、渡部篤郎さん、風間俊介君と再会できたのもうれしかったですね。自分の役に関しては、なるべくフラットな状態で観ていただきたいので、ご覧いただきたい、としか言いようがありませんが―（笑）。自分の中での共感ポイントが、観てくださる方にも伝わるといいな、と思いながら演じさせていただきました。
――視聴者へメッセージをお願いいたします。
玉木宏くんは昔からいい男でしたが、円熟味が増してきたところでの、この『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』ですから、きっと玉ちゃんの魅力がこれでもか！とあふれだす作品になる予感がムンムンします。第1話、どうぞお楽しみに！
■森香澄
――本作の出演へのお気持ち・役作りについて、意気込みをお願いいたします。
水島香織役を演じさせていただきました。香織は生きるのが上手く見られがちな女性だと思います。クラブで働いているという職業柄、なかなか本音が見えないのですが、天音さん凛さんのバディに突き動かされながら、事件解決にどうかかわっていくのか、楽しみにしていただければと思います！
――視聴者へメッセージをお願いいたします。
保険金をテーマにした新しい切り口の作品で、私も放送を観るのが楽しみです。とにかく、天音さんと凛さんのバディが息ぴったりで観ていて楽しいです！
■くっきー！（野性爆弾）
――本作の出演へのお気持ち・役作りについて、意気込みをお願いいたします。
ふぅーっ！ どうもくっきー！です。もとい俳優のくっきー！です。素晴ら素晴らの御ドラマ様にちいとばかしのお邪魔っちゃん。うしぽよぉ（ハート）。
――視聴者へメッセージをお願いいたします。
ぜってぇーに御LOOK必死で頂戴頂戴。よろしくお願いします。くっきー！、もとい俳優のくっきー！でした。
■ゆいかれん
――本作の出演へのお気持ち・役作りについて、意気込みをお願いいたします。
作品の中で少しでもスパイスになれたらという思いで、演じさせていただきました。台本に“天音が美女を口説いている”とあり、果たして自分に務まるのだろうかとドキドキしながらクランクインしましたが…私はオンエアでしっかり厳しめにチェックしようと思っていますので、皆さまはどうかやさしい気持ちで見届けていただけたらうれしいです（笑）。
――視聴者へメッセージをお願いいたします。
個性豊かなキャラクターたちが“保険”を軸に、さまざまな事件を解き明かしていくミステリーでありつつ、人間ドラマでもあり、さらにコメディ要素まで、たっぷり詰め込まれた欲張りな作品です。木10！ 皆さまの毎週の楽しみになればうれしいです!! ぜひご覧ください。
【写真】玉木宏主演『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』ポスタービジュアル解禁
本作は、沈着冷静な最強保険調査員の主人公が保険金にまつわる悪を退治する痛快エンターテインメントドラマ。主人公・天音蓮（玉木）は、あらゆる保険を扱う外資系保険会社に持ち込まれる保険金詐欺疑惑のある案件を、個性豊かな仲間たちと協力し、ときに味方をも欺き真相を解明、ときに被害者たちの心に寄り添い、彼らの人生に救いをもたらしていく。
風間が演じるのは、要潤が演じる葛西総合病院院長のもとで共に働く外科医・葛西祐二（かさい・ゆうじ）役。医師として、患者のことを第一に思う祐二は、院長を務める兄の芳樹と間で病院の運営を巡っていざこざを抱えている。また、祐二の担当である入院患者との関係が物語の思わぬ進展を生んでいく。
要が演じるのは、葛西総合病院院長・葛西芳樹（かさい・よしき）役。自身が運営する総合病院の宣伝という名目のもと、アメリカで活躍する日本人野球選手の記念ボールを500万ドルで落札。しかし、落札直後にその高額な記念ボールが国際窃盗団・イエローパンサーと思しき集団に強奪されてしまう。そして、芳樹は天音らの保険調査の対象になっていくことに。
近藤が演じるのは、タクシー交通会社に勤務するタクシー運転手・田神悠人（たがみ・ゆうと）役。葛西総合病院において、過去に来訪記録があり、私情ある悩みを抱えている。そして、思わぬ形で天音の調査対象として浮上してくることになる。
くっきー！が演じるのは、異常な雰囲気を醸しだす美術商ブローカー・富樫一郎（とがし・いちろう）役。そのいかにもという表情や言動で“高額な記念ボール”を巡る一連の事件に絡んでくる奇妙かつ不気味な男。
森が演じるのは、葛西総合病院院長・葛西芳樹（要）が出入りする高級ラウンジに勤めるホステス・水島香織（みずしま・かおり）役。ある情報をキッカケに、天音の推理が動き出し、天音の新人バディである栗田凛（岡崎紗絵）と共に、香織のもとに潜入捜査へ向かう。天音と凛の最初のミッションの調査対象となっていく香織の不敵な笑みが意味するものとは――。
ゆいが演じるのは、天音がとあるバーで口説く謎の美女・月山花蓮役。彼女は軟派な部分もある天音からシンプルで巧みな“ある賭事”を持ちかけられることに。その妖艶な雰囲気をまとう花蓮は、先々の物語を通しても要所要所で登場し、ことあるごとに天音から好意を向けられていく。
木曜劇場『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』は、フジテレビ系にて2026年1月8日より毎週木曜22時放送（初回15分拡大）。
※キャストコメント全文は以下の通り。
＜キャストコメント全文＞
■風間俊介
――本作の出演へのお気持ち・役作りについて、意気込みをお願いいたします。
警察でも探偵でもない保険調査員である天音さんだから、解決できる事件があるなぁと思いました。正義でもない、だから見つける解決案を現場で惚れ惚れと見ていました。 私は調査される側でしたが、全てを見透かしながら、追い詰めるスタンスではない天音さんとの対峙は、ドキドキと安心感が交錯する不思議な体験でした。
――視聴者へメッセージをお願いいたします。
正義だけでは解決しない事案は、私たちが生きる世の中でも数多（あまた）あると思います。 そんな世界のモヤモヤを吹き飛ばしてくれる、痛快な物語のスタートに出演させて頂きました。 天音さんの快進撃を是非、目撃して下さい。
■要潤
――本作の出演へのお気持ち・役作りについて、意気込みをお願いいたします。
台本を読んだ時に、スピード感のある話の展開に魅了され、一気に読み切りました。今作の私の役どころは葛西総合病院の経営者という重責を担っている葛西芳樹という人物を演じさせて頂きました。“医者と経営という両方の立場をうまく立ち回ろうと奮闘するが、そこには理想と現実の問題に阻まれている”という現在の医療社会がリアルに直面している部分もあり、大変困難な役でした。
――視聴者へメッセージをお願いいたします。
主役の玉木さんとは久しぶりの共演でしたが、現場の雰囲気作りが相変わらずとても上手で、終始和やかに進んでいきました。大人も子供も楽しめる軽快なミステリー作品です。ぜひご覧ください。
■近藤公園
――本作の出演へのお気持ち・役作りについて、意気込みをお願いいたします。
映画『ウォーターボーイズ』で出会ってから、玉木宏くんとはもう四半世紀の付き合いになります。こうしてまた共演できてうれしいです。岡崎紗絵ちゃん、渡部篤郎さん、風間俊介君と再会できたのもうれしかったですね。自分の役に関しては、なるべくフラットな状態で観ていただきたいので、ご覧いただきたい、としか言いようがありませんが―（笑）。自分の中での共感ポイントが、観てくださる方にも伝わるといいな、と思いながら演じさせていただきました。
――視聴者へメッセージをお願いいたします。
玉木宏くんは昔からいい男でしたが、円熟味が増してきたところでの、この『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』ですから、きっと玉ちゃんの魅力がこれでもか！とあふれだす作品になる予感がムンムンします。第1話、どうぞお楽しみに！
■森香澄
――本作の出演へのお気持ち・役作りについて、意気込みをお願いいたします。
水島香織役を演じさせていただきました。香織は生きるのが上手く見られがちな女性だと思います。クラブで働いているという職業柄、なかなか本音が見えないのですが、天音さん凛さんのバディに突き動かされながら、事件解決にどうかかわっていくのか、楽しみにしていただければと思います！
――視聴者へメッセージをお願いいたします。
保険金をテーマにした新しい切り口の作品で、私も放送を観るのが楽しみです。とにかく、天音さんと凛さんのバディが息ぴったりで観ていて楽しいです！
■くっきー！（野性爆弾）
――本作の出演へのお気持ち・役作りについて、意気込みをお願いいたします。
ふぅーっ！ どうもくっきー！です。もとい俳優のくっきー！です。素晴ら素晴らの御ドラマ様にちいとばかしのお邪魔っちゃん。うしぽよぉ（ハート）。
――視聴者へメッセージをお願いいたします。
ぜってぇーに御LOOK必死で頂戴頂戴。よろしくお願いします。くっきー！、もとい俳優のくっきー！でした。
■ゆいかれん
――本作の出演へのお気持ち・役作りについて、意気込みをお願いいたします。
作品の中で少しでもスパイスになれたらという思いで、演じさせていただきました。台本に“天音が美女を口説いている”とあり、果たして自分に務まるのだろうかとドキドキしながらクランクインしましたが…私はオンエアでしっかり厳しめにチェックしようと思っていますので、皆さまはどうかやさしい気持ちで見届けていただけたらうれしいです（笑）。
――視聴者へメッセージをお願いいたします。
個性豊かなキャラクターたちが“保険”を軸に、さまざまな事件を解き明かしていくミステリーでありつつ、人間ドラマでもあり、さらにコメディ要素まで、たっぷり詰め込まれた欲張りな作品です。木10！ 皆さまの毎週の楽しみになればうれしいです!! ぜひご覧ください。