“現役ナース”ラウンドガール、バニー姿が「スタイル抜群」「美しすぎる」 グラビアでも活躍中
現役看護師でラウンドガールなどとして活躍中の桃里れあが、6日までにインスタグラムを更新。美しさあふれる姿を披露した。
【写真】“現役ナース”ラウンドガールが「スタイル抜群」 水着姿、グラビアショットも（18枚）
看護師でありながら、格闘技のラウンドガールやレースクイーン、コスプレやグラビアまでこなす桃里。SNSでは美スタイル際立つ姿を度々披露し話題を呼んでいる。
今回の投稿では、バニーガール衣装姿など昨年の自身のショットを複数枚投稿。「昨年は、ヤングアニマルの撮り下ろし掲載、ずっと憧れていたレースクイーン・ラウンドガールのお仕事、レースアンバサダーアワード新人部門 特別賞の受賞、SNSフォロワーが8万人から20万人を超えたこと、コスホリのパンフレット表紙、ファンティア登録者数15000人突破、テレビ出演やパチンコ来店イベント、ゴルフ100切り達成、アニメジャパンや東京ゲームショウへの出演など、初めての経験や挑戦を本当にたくさんさせていただいた1年でした」とコメント。
続けて「どれも、いつも応援してくれるファンの皆さん、支えてくださるお仕事関係者の皆さまのおかげです。心からありがとうございます。今年もすでに新しいお仕事が決まっていて、もっと嬉しいご報告ができるように頑張ります たくさんの方に知ってもらって、ファンの皆さんと楽しい思い出をたくさん作っていけたら嬉しいです。今年もよろしくお願いします」とつづった。
ファンからは「活躍期待してます」「可愛すぎる」「スタイル抜群」などの声が集まった。
引用：「桃里れあ」インスタグラム（@rea_momosato）
