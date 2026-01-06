乃木坂46・井上和、グラビアオフショットに絶賛の声「美の象徴」「美しすぎる」
乃木坂46の井上和が5日、自身のインスタグラムを更新。発売中の雑誌「ヤングマガジン」6号（講談社）で表紙と巻頭グラビアを務めていることを報告した。
【写真】美しい！ 乃木坂46・井上和のグラビアオフショットをもっと見る
井上は「本日発売のヤングマガジン6号で表紙と巻頭グラビアを務めさせていただいています！ よろしくお願いします！」とつづり、グラビア撮影中のオフショットを公開。赤いニットをまとったカットや、自然光の中で見せる柔らかな表情、シンプルな装いで大人びた雰囲気を漂わせるショットなどが並んでいる。
美しい写真の数々にファンからは「めっちゃ美しすぎる」「井上和ちゃんってほんと美の象徴だよね」「和ちゃん顔面国宝すぎてやばい」といった称賛の声が相次いで寄せられている。
引用：「井上和」インスタグラム（＠nagi.i_official）
