イケオジ化した元PRIDE王者 美人妻とラブラブ日本旅行中 キスする写真も
「PRIDE」「UFC」などで活躍し、“柔術マジシャン”の異名を取るブラジルの格闘家・アントニオ・ホドリゴ・ノゲイラが5日、自身のインスタグラムを更新し、日本滞在中の姿を公開した。
【写真】ノゲイラ、美人妻とラブラブ！ ミルコとの再会ショットも
ノゲイラは格闘技団体「リングス」のKOKトーナメントで初来日後、「PRIDE」でブレイク。ヘビー級タイトルを獲得し、エメリヤーエンコ・ヒョードル、ミルコ・クロコップと共に「PRIDEトップ3」として君臨し、一時代を築いた。
ノゲイラは年末から日本に滞在し、かつてしのぎを削ったミルコとの2ショットを公開。さらに大みそかにはさいたまスーパーアリーナで開催された「RIZIN師走の超強者祭り」（RIZIN.49）を観戦したよう。また、年明けには富士山や新宿の市街地、さらに前日4日には京都を観光する様子を公開していた。
そんなノゲイラは5日、妻と仲睦まじげな2ショットを公開し、スワイプしていくと、妻がほっぺにキスをしている写真もあり、ラブラブっぷりが垣間見られる。
引用：「アントニオ・ホドリゴ・ノゲイラ」インスタグラム（＠akiramaeda_official）
