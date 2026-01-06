『夫に間違いありません』夫“一樹”安田顕、初回から不審行動連発 ネット動揺「そういう感じ!?」「本当にヤバい」
松下奈緒が主演するドラマ『夫に間違いありません』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第1話が5日に放送され、主人公・聖子（松下）の夫・一樹（安田顕）が不審な行動を連発すると、ネット上には「ッエーそういう感じ!?」「何してんの」「このままの人なら本当にヤバい」などの声が相次いだ。
【写真】松下奈緒演じる主人公・聖子には「人が良すぎる」の声も
本作は、遺体の誤認で受け取ってしまった夫の保険金によって人生の歯車が狂い始める女性が、家族を守るため犯罪に巻き込まれていく様を描くヒューマンサスペンス。
一樹が姿を消してから1か月が経ったある日、聖子は警察から“水死体が発見され、所持品から一樹の免許証が見つかった”という連絡を受ける。事故による溺死だという遺体は顔が判別できる状態ではなかったものの、聖子は身体の特徴から遺体が一樹本人だと確信する。
そこから1年後。長男と長女、そして義母と暮らしていた聖子の前に、死んだはずの一樹が姿を見せる。現実とは思えずあ然とする聖子に、一樹は家族を置いて出て行ったことを涙ながらに謝罪。聖子は呆れながらも、もう一度みんなで暮らせる喜びを噛みしめる。
しかし次の瞬間、彼女は自分が“遺体の誤認”という間違いを犯したことに気づく。「今すぐ警察へ行こう」と提案する聖子。しかし、すでに保険金を受け取り、そこから一部使っていることを知った一樹は、保険金を全額返済できるようになるまで自分が生きていることを秘密にしてほしいと懇願する。
裕福とは言えない経済状況から、一樹の提案を受け入れた聖子。彼女は一樹のために身を潜めるアパートと連絡用のスマホを用意。一方の一樹は「今の時代、ネットで買えないものなんてないよな」と戸籍を購入したことを告げる。
“必ず金を用意する”と誓って工場で働き始めた一樹だったが、程なくしてクビにされてしまう。そんな彼を心配した聖子は、当面の生活費として現金を手渡すのだった。
すると一樹は、その現金を持ってキャバクラへ。さらになじみのキャバクラ嬢・瑠美子（白宮みずほ）と再会して食事を共にすると、2人が不倫関係にあったことも判明する…。
一樹が不審な行動を連発し、第1話から怪しい“素顔”が明らかになると、ネット上には「ッエーそういう感じ!?」「おいおい、最低夫すぎるだろ…」「何してんのお前〜!!クズ!!最低」「夫がヤバすぎる」「裏がなくこのままの人なら本当にヤバい」といった投稿が相次いでいた。
