第1子出産の日テレ美女アナ、晴れ着姿に大反響「美しすぎる」
昨年末に第1子を出産していたことを発表した日本テレビの郡司恭子アナウンサーが5日、自身のインスタグラムを更新し、正月らしい和装姿を公開し、ファンを喜ばせている。
【写真】美しい！ 郡司恭子アナの晴れ着姿
郡司アナは昨年5月に結婚。8月1日、第1子妊娠を発表し、秋から産休に入っていたが、先月24日のクリスマスイブに第1子を出産したことを発表していた。
そんな激動だった2025年の1年を終えた郡司アナは「あけましておめでとうございます。 本年もよろしくお願いします」と新年のあいさつとともに、「2026年も Instagramに 日常を投稿していきます」と宣言。淡いピンクの美しい和装姿でたたずむ姿を公開している。
コメント欄には「和服も似合います」「美しすぎます」「郡司さんの笑顔、髪型、着物姿がとっても綺麗で癒されます」「美しい」といった声が殺到している。
引用：「郡司恭子」インスタグラム（＠kyoko_gunji）
