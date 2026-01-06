音楽ユニット「ＹＯＡＳＯＢＩ」のコンポーザーとして活動するＡｙａｓｅが、最新ショットをアップした。

Ａｙａｓｅは６日までにインスタグラムに「新年明けましておめでとうございます」と書き出し、タトゥーを見せた全身ダーク系のコーデでカメラに目線を送るショットなどを披露した。

「皆様どんなお正月をお過ごしでしょうか。ワタクシはお餅食べまくりのハイカーボ三が日といった感じですこぶるハッピーです」と近況を明かし、「２０２５年はまさにライブの年でございました。いつも応援してくださっている皆様と音を通して沢山コミュニケーションが取れて本当に楽しかった。会いに来てくれた皆様改めてありがとうございました」とあらためて感謝の言葉をつづった。

さらに「そして迎えた本年、今まさに、溜まりに溜まった創作意欲を剥き出しに日々楽曲制作に勤しんでおります。２０２６年は明確な目標を掲げ、達成すべく猛進して参ります。めちゃくちゃ頑張る！」と意気込みを語ると、最後に「今年もＡｙａｓｅを、そしてＹＯＡＳＯＢＩを、どうぞよろしくお願い致します！」と挨拶し、投稿を締めた。

この投稿にファンからは「久々の投稿嬉しいです！！」「あけおめ〜黒髪Ａｙａｓｅイケメン」「やっぱりファンが考えてることをいち早く声を出して発言してくれることほんと大好きです」「超かっこええ」「山口の誇り お人柄も才能も素晴らしくて大好きです」「イケメン」「黒髪 Ａｙａｓｅさん凄く似合っててカッコイイ」「２０２６年早々爆ビジュありがとう」などの声が寄せられている。