東京・江東区の豊洲市場で５日、新春恒例の「初競り」が行われ、青森・大間産の２４３キロのクロマグロが歴代最高値の５億１０３０万円で競り落とされた。記録が残る９９年以降ではこれまで最高値だった２０１９年に記録した３億３３６０万円の約１・５倍となる取引価格。全国４６店舗に展開するすしチェーン「すしざんまい」を運営する「喜代村」が６年ぶりに一番マグロを落札した。その後、中央区の「すしざんまい 本店」で解体ショーを行い、訪れた客に早速新鮮なマグロを振る舞った。

６年ぶりに栄誉を取り戻した。大仕事を終え、一息ついた木村清社長（７３）は「いいマグロがいっぱい並んであったんで、つい買いたくなっちゃった」と特徴的なダミ声で笑顔を見せた。ここ５年は仲卸業者「やま幸」と「オノデラグループ」に競り負けていたが「一番マグロは縁起物。一人でも多くの人に、食べて元気になってほしい」と落札にこだわった理由を明かした。

気温３度。吐く息が白い午前５時１０分頃、競り開始の鐘が鳴った。２４３キロの大物を前に売り手の威勢のいい声が飛び交い始め、買い手は「４０」「５０！！」と１キロあたりの値段を指で示す「手やり」と呼ばれる合図で次々と競り落としていく。あっという間に価格は２１０万円まで跳ね上がった。市場関係者の中には「宣伝効果もあるのだろうが、やりすぎでは」の声もあった値段は驚異の５億１０３０万円になった。

決め手について木村社長は「形と脂がきめ細かいところ。（品質も）いいんじゃないかな」と鮮度にほれぼれ。これまでの最高値だった３億３３６０万円の約１・５倍の結果に「あれよあれよああ〜と（金額が）高くなっていった。ジェットコースターに乗っているような気分だった」と思わず苦笑いした。

その後、一番マグロは築地場外市場にある「すしざんまい 本店」に運び込まれ、解体ショーがスタート。縁起物を一目見ようと道は人で埋め尽くされた。解体が進むと「おすしと言えば、すしざんまい」とお決まりのポーズで場を沸かせた。

プレミアマグロは１万貫から１万２０００貫ほどになり、全国の店舗で通常と同じ値段で提供される。１貫当たりに換算すると７万５０００円相当と赤字覚悟の設定だが「すしざんまいも今年で２５周年。みなさんに恩返しです」と理由を説明。「働いて働いて働いて働いて働いていく」と昨年流行語大賞を受賞した高市早苗首相の言葉を引用して高らかに宣言した。（古本 楓）

〇…６年連続での一番マグロの落札を逃した「オノデラグループ」は、昨年は当時歴代２位にあたる最高値２億７００万円で落札。今回も本命視されていたが、「喜代村」に競り負ける結果となった。「オノデラ―」はスポーツ報知の取材に「今回はコメントを控えさせていただきます」と回答した。

◆大間産マグロ 同町の観光協会の公式サイトによると、漁の時期は８月から翌年１月頃までで、秋から冬が旬。町が面する津軽海峡は黒潮、対馬海流、千島海流の３つの海流が流れ込み、良質のプランクトンが多数生息することから、それをエサにするマグロも脂乗りがいいという。