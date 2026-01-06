ミラノ・コルティナ五輪は６日で開幕まであと１か月に迫った。女子モーグルで世界選手権銀の冨高日向子（２５）＝多摩大ク＝は２度目の五輪へ挑む。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊

２度目の五輪舞台は強い気持ちで表彰台を狙いにいく。冨高は「里谷さんは金メダリストで尊敬しているし、（上村）愛子さんも世界のトップで走り続けた方。ここまでやってきたことで、その強さを感じるし、先輩たちみたいに強くなりたいと思ってずっとやってきた。メダルを取って肩を並べられる存在になりたい」と、日本女子２人目の五輪表彰台への思いを語った。

多摩大３年時の前回２２年北京大会に初出場し、悔しさ残る１９位だった。「モーグルを始めた時から目標にした舞台で、重圧もあった。他の大会と雰囲気も違ってのまれた部分があった」と振り返る。北京五輪後に苦手だったエアを、元五輪代表の遠藤尚コーチ（３５）の指導を受けて力をつけ、昨年３月の世界選手権で自身初の銀メダルをつかんだ。「北京の経験があるから、今がある。攻めきって自分の１００％を出し切り、一番の滑りを見せたい」。２度目の代表入りを決め、雪辱を果たす。

◆冨高 日向子（とみたか・ひなこ）２０００年９月２１日、東京・町田市出身。２５歳。両親の影響で２歳でスキーを始め、小学１年でモーグルを開始。小学４年からクラーク国際高時代まで長野・白馬村スキークで腕を磨く。多摩大３年時に初出場した２２年北京五輪で１９位。昨年世界選手権モーグルで銀。現在は多摩大職員。身長１５２センチ。