◆全国高校ラグビー 第７日（５日・花園ラグビー場） 京都成章 ３８―１９ 東福岡

準決勝が行われ、京都成章（京都）は東福岡（福岡第１）を３８―１９で破り、５大会ぶり２度目の決勝進出を決めた。左膝のけがで花園出場を断念したＦＢ笹岡空翔（くうと）主将（３年）がチームを献身サポート。ハーフタイムのゲキに応えた選手たちは、後半４連続トライで突き放した。７日の決勝では初優勝をかけ、２０年度決勝で敗れた相手・桐蔭学園（神奈川第１）に挑む。

初Ｖに王手をかけた京都成章フィフティーンが、ハイタッチと抱擁を繰り返した。難敵・東福岡を破り、５大会ぶり決勝進出。先制トライを決めるなど、けん引したゲームキャプテンでロックの土肥祐斗は「素直にうれしい。我慢の時間を乗り越えられた」と勝負どころを振り返った。

１２―０の前半２７分に敵陣深くから一気にトライを奪われ、相手に流れが傾くと、ハーフタイムに笹岡主将が活を入れた。「もっと、スペースをスキャンしよう（防御の穴を探そう）」。笹岡は昨年９月に左膝を手術し、今季プレーが絶望になったが、ピッチ横での時計係など裏方に徹した。その主将の助言に、選手らがすぐ応えた。後半１分、相手ディフェンスのギャップを突きながら展開し、ＣＴＢ森岡悠良がトライ。勢いに乗り、５分、９分、１２分と４連続トライで試合を決めた。笹岡は「僕たちの課題だった修正力が付いてきた」と仲間たちを頼もしそうに見つめた。

さあ２度目のファイナル。桐蔭学園には１７年度準々決勝、２０年度決勝と花園で２戦２敗。今春の全国高校選抜大会（熊谷）決勝でも０―３６と大敗した。リベンジの大舞台だ。この日サインプレーを連続成功させたＳＯ岡元聡志は「主将の笹岡ら、出られないメンバーを日本一にする」ときっぱり。一丸となって悲願をつかみ取る。（田村 龍一）