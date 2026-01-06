人見知りで無口な旦那だけど → 電車での対応に「この人を選んでよかった！」と思ったワケ

皆さんは、家族やパートナーのふとした瞬間にドキッとさせられたことはありますか。

普段は無口で人見知り、もう少し社交的になってくれたら……と思ってしまうことはあっても、思わぬ場面で、その人の本質が分かることもあります。

今回は、筆者の友人S子の電車で胸が温かくなったほっこりエピソードをお届けします。

もう少し社交的だったらいいのに……

私の友人のS子の夫は、どちらかというと無口で人見知りなタイプ。

飲み会では端の席で静かに笑っているような、初対面の人とはほとんどを会話しない人です。

結婚して1年。正直、もう少し社交的だったらと、つい他人の長所と比べてしまうこともありました。

電車内でのいつもの風景

ある日の週末の買い物帰り、S子は夫と二人で電車に乗りました。



ちょうど夕方の車内が少し混み合う時間帯で、たまたま空いていた端の席に並んで座っていました。すると、途中の駅で、小さな子どもを連れたお母さんが乗ってきました。



子どもは眠たそうで、少しぐずっている様子。お母さんも荷物が多くて大変そうという印象でした。周りの人は、そんなことを気にもとめず、スマホに夢中……よくある光景でした。