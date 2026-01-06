東京六大学リーグの早大が５日、東京・西東京市の安部球場で始動した。チーム史上２度目の４連覇を狙った昨秋は２位。王座奪還を目指す春に向け、小宮山悟監督（６０）は、昨春センバツを制した横浜の主将でアスリート選抜入試に合格した阿部葉太外野手の名を出し「１番・センターでいきたい」と構想を述べた。

阿部の練習合流は２月上旬。まだ見ぬルーキーに対しての異例の“宣言”は、大きな期待の表れだ。昨春センバツは打率４割５分５厘、本塁打１、打点１０、盗塁４と抜群の活躍を見せ優勝に大きく貢献。「選手としてケチのつけどころがない。甲子園で応援していた方々も動向を気にしているでしょう。結成１０１年目を迎える（東京六大学）連盟にとってもプラスだと考えています」と指揮官は思いを明かした。

３年間にわたり早大の「１番・センター」を務め、通算３割２分８厘の打率を残した尾瀬雄大（４年＝帝京）が卒業を迎えるタイミングでの入学に、小宮山監督は「そこにスッポリ納まる。本人にも伝えてあります」。この日、新年のあいさつに訪れた巨人・榑松スカウトディレクターも「活躍が楽しみ。順調にキャリアを積めば、４年後は上位候補になるでしょう」と期待を隠さなかった。

早大の１年生が１番打者として春の開幕戦に出場すれば、０１年の明大戦の田中浩康（二塁手、元ヤクルト）以来２５年ぶりとなる。「向こう４年間、阿部葉太が中心選手としていけるかどうか、試金石の春になると思う」と指揮官。攻走守で高校野球ファンを魅了した阿部が、黄金時代の構築を目指す「ＷＡＳＥＤＡ」の新たな旗頭となる。（浜木 俊介）

▼１年生・先発１番は２５年ぶり 早大１年生が、春のチーム開幕戦に先発出場すれば、２０年明大戦（新型コロナのため開幕戦は８月１０日）の熊田任洋（東邦、９番・遊撃）以来。１番打者なら、０１年明大戦の田中浩康（尽誠学園、二塁）以来、２５年ぶりになる。

他に野手では、００年鳥谷敬（聖望学園、５番・二塁）、０２年武内晋一（智弁和歌山、６番・一塁）、０５年上本博紀（広陵、２番・二塁）、１２年茂木栄五郎（桐蔭学園、６番・遊撃）らが先発。０７年斎藤佑樹（早実、９番）はチーム唯一、１年生で春の開幕投手を務めた。

◆阿部 葉太（あべ・ようた）０７年８月６日、愛知・田原市生まれ。１８歳。横浜では１年夏に背番号２０でベンチ入りし、秋から背番号８。２年の５月に主将に抜てきされ、一昨年秋の明治神宮大会と昨春センバツの優勝に導く。高校日本代表でも主将。５０メートル走５秒９、遠投１００メートル。１７９センチ、８５キロ。右投左打。