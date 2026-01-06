ＴＢＳ系朝の情報番組「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）が６日、生放送された。

午前６時の時報直前に総合司会を務める同局の安住紳一郎アナウンサーがあいさつ。そこで今年の初競りの一番マグロが過去最高値について「５億円を超える値段がついたというニュースがもちきりになっていますが、一番マグロがあれば二番マグロもあるということで、昨日の豊洲二番マグロはキロ単価１万円で２７５万円で落札されたということです」と伝えた。

そして落札者は一番マグロを競り落とした大手すしチェーン「『すしざんまい』喜代村のライバル、おのでらグループと仲卸のやま幸だったそうです」と紹介。また「二番マグロの情報はあまり出ないのですが、今回はおのでらグループの広報から発表がわざわざあったということです」と語った。

また「マグロは食べられる部分が半分ということなのでキロ単価１万円ということは、単価２万円ということになりますよね。だから１００グラム２０００円、小売りになると４０００円くらいになりますでしょ。そうすると１貫１０００円以上はしますね。ぜいたくなおすしだな〜となりますね」と私見を述べていた。