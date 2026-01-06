2026年は「医療の値段」を2年ごとに見直す診療報酬改定の年に当たる。物価高騰や人件費の上昇で、病院の経営は軒並み悪化しており、医療界は例年にない大幅なプラス改定を政府に求めている。ただ、診療報酬の大幅な引き上げは保険料をアップさせ、働く人の手取りを減らすことになる。厚生労働省が公表した24年度の概算医療費は48兆円に達しており、改定率を1％引き上げるだけで、4800億円の増加となる。

【写真】高市早苗首相と維新の吉村洋文代表のツーショット。社会保障の改革は可能か



高市早苗首相 ©時事通信社

26年4月からは「子ども・子育て支援金」を医療保険料に上乗せして徴収する制度がスタートする。制度の導入を決めた当時の岸田文雄政権は「社会保障支出の見直しにより、国民負担は増やさない」と繰り返してきた。加えて過去2回の国政選挙で「手取りを増やそう」と前面に打ち出した国民民主党が躍進したこともあり、政府与党は保険料が増えることに神経をとがらせている。

日本医師会は医療費の大幅増を主張

25年12月の予算編成時に決まる翌年の改定率をめぐり、医療費の膨張を抑えたい政府関係者は「病院の経営支援や医療・介護従事者の賃上げの継続は必要」とした上で、「十把一絡げの引き上げではなく、地域の中核病院や高度医療を提供する特定機能病院など、病院の類型別の経営状態や地域における必要性を勘案した支援が重要だ」と言う。以前から病院より利益率が高いとされてきた診療所関連の報酬を見直し、「病・診」の収入格差の縮小も検討している。

一方、開業医が中心の利益団体である「日本医師会」（日医）は「診療所の経営も悪化している」と医療費の大幅増を主張し、財務省への対抗姿勢を強める。政治団体「日本医師連盟」（日医連）の役員を兼任する日医執行部のメンバーと、日医連の組織内議員である自見英子（じみはなこ）、釜萢聡（かまやちさとし）の両参院議員や都道府県医師連盟の役員らが、厚労族に限らず多数の自民党議員に支持を働きかけて対抗する。

票とカネを媒介に自民党に強い影響力を誇ってきた日医連は、自分たちの既得権や利益を脅かす政策決定や診療報酬改定には、多くの自民党議員を動かして、「数は力」で政府や官邸に圧力をかける。その実態は、拙著『日本医師会の正体――なぜ医療費のムダは減らないのか』（文藝春秋）に詳述した。

ただ、これまでと違うのは、社会保障改革を「絶対条件」の1つに掲げ、日本維新の会が自民党と連立政権を組んだことだ。25年度予算案は、当時の自公政権が維新の掲げる教育無償化や社会保険料の負担軽減策で正式合意して成立させた。その後、3党は社会保障改革の協議体を設け、「病床の11万床削減」や「OTC類似薬の保険給付の見直し」などを目指すことで合意したが、政権の枠組みは大きく変わった。

OTC薬が保険から外れれば診療回数が減って収入源になる医師も

OTC類似薬とは、医師の処方箋が必要な「医療用医薬品」のうち、薬局で処方箋なしに購入できる「市販薬」（OTC医薬品）と成分や効能が似ているものを指す。OTCとは薬局のカウンター越しに購入する「オーバー・ザ・カウンター」を意味する。3党合意では、26年度から医療の質を確保しながら薬ごとに保険給付の対象かどうか見直し、医療保険財政の改善を目指す。日医は「OTC類似薬の多くは医療の根幹をなす基礎的な医薬品」（松本吉郎会長）と、一貫して反対を続ける。当然、診療回数の減少による収入減を防ぐ狙いもある。

花粉症薬や解熱剤、胃腸薬、湿布、保湿剤などはOTC類似薬が多い。美容目的で保湿剤の処方を受ける例もある。継続治療が必要な特定の疾患を持つ患者には保険適用を続けるなどの工夫を検討した上で、OTC化を進めるべきだ。フランスのように保険適用のまま、病気の種類や医薬品の種類によって自己負担割合を変えるのも検討に値するだろう。

診療報酬改定は個々の診察や検査、処置、調剤の値段を見直すだけでなく、医療政策と密接に関係している。医療DXでは、24年度改定で電子処方箋を発行できる体制を整えた医科・歯科・調剤薬局が「加算」を算定できるようにした。今後は電子カルテ標準化のための診療報酬による政策誘導を進めるとみられる。

日本医師会が電子カルテ導入に反対する理由とは

電子カルテは過去の診療・処方履歴がすぐに確認でき、不要な検査や薬の重複投与が防げるなど、医療費のムダを減らし、医療の質や安全と患者サービスの向上につながるため、欧米などでは普及しているものの、日本では遅れている。日医は電子カルテなどの導入に反対する一部の会員の自由な選択を優先する。

日医連の政治力は組織内議員の得票数や日医の組織率が大いに関係している。ベテラン勤務医は「日医は会員数を維持して政治力を保つために、全員の要望を受け入れる護送船団方式だ」と話す。厚労省は常に「加算」というアメで政策を誘導してきたが、加算は患者負担につながる。欧米のように電子処方箋や電子カルテを導入しなければ、報酬を「減算」するムチも検討すべきだろう。

新型コロナウイルス禍で、発熱患者の診療拒否が続発した反省から「かかりつけ医」の法制化が進められ、26年1月から「かかりつけ医機能報告制度」が本格始動することになった。すべての医療機関が都道府県にかかりつけ医機能を報告して公開する新制度は、事実上の「医師のかかりつけ医登録」であり、運用次第で患者が良質なかかりつけ医を選ぶようになる可能性を秘める。

高血圧など生活習慣病の管理もかかりつけ医の役割だ。患者の状態が安定していれば、欧米などでは治療薬の3カ月以上の長期処方やリフィル処方が標準的だが、日本では診療所を中心に頻回な診療が行われており、ここにも大きなムダがある。維新が主張する社保改革の機運が高まれば、自民党も従来のように日医の要求を呑むわけにはいかないだろう。そして、患者がより良質な医師を選択することが、改革を進めることになる。

◆このコラムは、政治、経済からスポーツや芸能まで、世の中の事象を幅広く網羅した『文藝春秋オピニオン 2026年の論点100』に掲載されています。

（杉谷 剛／ノンフィクション出版）