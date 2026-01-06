マンションをはじめとした不動産価格の高騰で“ふつうの人”が家を買えなくなっている。さきの参議院議員選挙でも、各党が掲げる政策にこの不動産高騰問題が取り上げられ話題になった。

【写真】この記事の写真を見る（2枚）

東京都区内では新築マンション価格がすでに1億円の大台を超え、さらに中古マンションでも1億円に達し、悲鳴を上げる人たちが増えている。背景には、住むためではなく投機目的でマンションが買われていることがある。購入後に実質的に空き家化することへの反発も大きい。



手前が晴海フラッグ。タワーマンション群 ©時事通信社

円安による影響から、外国人の不動産購入が増えていることも、“爆買い”として報じられ、日本人が割を喰っているのではないかとの不安を煽っている。

三菱UFJ信託銀行の調査によれば、2024年度下期に供給された首都圏マンションの2割から4割が外国人による購入だとされる。購入した外国人とのトラブルも話題になり外国人に占拠されるような危機感が急速に広がっている。

世界でも珍しいほどに外国人の権利を保障する日本の不動産マーケット

日本の不動産マーケットは世界でも非常に自由で珍しい。外国人の不動産所有権は日本人と同様に保証され、私権が固く守られる。自国の政治体制から不動産を持つことにリスクを感じるケースもあり、私権が守られ、地理的に近い日本の不動産はアジア諸国の人たちに人気だ。

日本人が海外不動産を所有しようと思っても、日本のように完全にフリーな国は少ない。たとえば東南アジア各国で不動産投資を行おうとしても、土地が所有できない（借地権、賃借権のみ）、コンドミニアムのみ買える、地元資本が過半ないと買えないなど様々な規制がある。

日本も外国と同じように外国人による不動産購入に一定の制限を設けてもよいのではないかという論点のひとつに、この相互主義（互いに相手国と同様の扱いにする）の発想がある。

外国人による不動産購入に制限をかけられない大きな理由として1994年に日本が加盟したGATS（サービスの貿易に関する一般協定）の存在がある。GATSはサービス貿易の自由化を進めるための国際ルールであり、加盟国は自国のサービス市場を他国に開放する義務を負い、相手国に対して「内国民待遇の保証」を行うことを課されている。

この協定では一部の分野ではこの保証を「留保」できるとされていたが、当時の政府は不動産を留保しなかった。30年後に日本の不動産が爆買いされるなどとは想像しなかったのだろう。今となって外国人の不動産取得に日本が規制を行うと、加盟国からGATS違反として提訴されるリスクがあるというのが外務省の見解である。

ただし協定には安全保障上の例外規定があって、いったん定めたことであっても安全保障上の理由があれば留保でき、実際にシンガポールやインドなどは締結時に留保していなかった不動産についてあらためて留保している。

こうした状況下で、対処のしかたがいくつかある。まず、日本は不動産に対して、新しい方針を示すという意味も込めて、一部の不動産売買を日本人、外国人問わず規制すべきだ。

安全保障上留保すべき不動産として基地、原発、水源地、国境離島などの重要土地に加えて食糧安全保障としての農地、国土保全としての山林などを指定して、一刻も早くGATS協定から留保し、外国人による購入を禁止し、こうした土地を所有している日本人に対しては、売却したい場合は国庫への帰属を認めるような制度も同時に施行することで所有者の権利保全を行うことに留意すべきだ。

在留外国人数は395万人、日本に住んでいる人は守られるべきだが…

マンションや住宅など一般不動産については、外国人とひと括りにせず、在留外国人（居住者）と日本に住んでいない外国人（非居住者）に分け、在留外国人にはGATSで定める内国民待遇を保証し、非居住者による不動産投資には一定の制限をかけてみてはどうだろうか。

在留外国人数は395万人に達し、不法滞在者は別として、日本で暮らし、税金を払っている。日本語が達者で社会に貢献している人もたくさんいる。日本人と同様に守られてしかるべきだろう。いっぽうツアーで日本にやってきて、ぽんとマンションを買って放置するような投資家には購入に際して制限をかけるべきと考える。

具体的には不動産の取得、所有、売却に関する課税に外国人特例を設けることを提案する。取得において参考にしたい例がある。シンガポールでは売買契約書に貼付する印紙を、外国人の場合は従来の2倍、物件価格の60％にしている。入口で確実に捕捉できる良い方法だ。非居住者に対しては固定資産税を上げる、事前に数年分を納付させるなどの方法も考えられる。

話題となった空室税はマンションを投機対象として居住用に使用せずに短期で転売する「転売ヤー」を規制しようとする意図がある。昨今都心部で分譲されるタワマンをはじめとした高額マンションの多くで、物件引き渡し直後から大量の売却住戸が中古物件サイト等に掲載されているが、所有者の多くが物件の売却益を狙った日本人を含めた個人投資家や不動産業者だ。

「投機熱を冷ます最大の劇薬」とは

実はこうした投機熱を冷ますのに最大の劇薬がある。バブル期に、期限付きで実施された超短期所有土地等に係る重課制度だ。1987年9月に行われた税制改正で、不動産所有期間が2年以下の譲渡に対して高率の税を課したもので、個人に対しては譲渡益に対して50％（個人住民税15％）か総合課税による20％割増課税のいずれか多い方を課す、法人に対しては特別税率30％の課税をするのだ。

この対策をもう一度行えば、外国人も日本人も平等に転売ヤーを排除し、投機的な動きを遮断することが期待できる。あくまでも投機の抑制が目的であるから時限立法でよいだろう。国は実効性の高い施策を早期に実現すべきなのである。

◆このコラムは、政治、経済からスポーツや芸能まで、世の中の事象を幅広く網羅した『文藝春秋オピニオン 2026年の論点100』に掲載されています。

（牧野 知弘／ノンフィクション出版）