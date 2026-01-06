timelesz、原嘉孝がメンバーを“勝手にランク付け” 衝撃の新企画で怒号飛び交う大荒れの事態に
8人組グループ・timeleszが出演し、2026年の年明けを飾る6日放送のフジテレビ系バラエティー『タイムレスマン』（毎週火曜 深0：15）では、新企画「勝手にランク付けマン」を届ける。1人のメンバーが勝手に決めた“timelesz内ランキング”の結果だけを見て、何のランキングかをみんなで推理する、という楽しい企画…のはずが、怒号が飛び交う大荒れの事態を迎える。
【写真】一体何が!?足を気にする菊池風磨と篠塚大輝、笑う松島聡
おなじみのジャージ姿の8人が挑む今回の企画は「勝手にランク付けマン」。まず、番組から指名されたメンバー1人に、「面白い人ランキング」「出世しそうな人ランキング」といった、“ランキングのお題”が渡され、そのメンバーの主観で、お題に対するtimeleszメンバー内のランキングを作成。残りの7人は、その順位だけをヒントにお題の内容を予想し、何のランキングかを正解できたメンバーがこの企画の勝者となる。お題によっては、ランキング1位に選ばれることが不名誉な場合もあるため、中には疑心暗鬼になってしまうメンバーも。ルールはシンプルながら、先の展開が全く読めないトーク＆クイズ企画となっている。
今回ランキングを作成する“ランク付けマン”に選ばれたのは、原嘉孝。大役を任されノリノリの原は、渡されたお題を見た瞬間、何やら神妙な表情に。そして熟考の末に、順位を発表していくが、その後、8人は侃々諤々（かんかんがくがく）＆喧々囂々（けんけんごうごう）、上を下への大騒ぎ。「俺はもう、コレやりたくない！」「この企画、よくないかも！」と、本気で怒り出すメンバーも現れる。
当初「FODプレミアム限定コンテンツ」用に収録したものの、予想を超える盛り上がりを見せたために、地上波本編で放送することとなった衝撃の新企画「勝手にランク付けマン」。“『タイムレスマン』史上最も荒れた企画“の一部始終が、新年一発目にお茶の間に届けられる。
