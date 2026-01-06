きょうは上空の寒気の影響で日本海側を中心に雪が続き、午前中を中心に北陸や北日本では雪の強まる所もありそうです。ただ、午後は雪の範囲が狭くなっていくでしょう。晴れる関東から西も寒さが戻り、北風が冷たく感じられそうです。北日本は厳しい寒さが続くでしょう。

午前中は日本海側で雪が降りやすく、北陸や北日本では山沿いを中心に雪の強まる所もあるでしょう。なだれや、路面状況の悪化にご注意ください。ただ、次第に冬型の気圧配置が緩み、午後は雪の範囲も狭くなっていく見通しです。太平洋側は晴れて、空気の乾燥が進みそうです。

日中の気温はきのうより低い所が多く、関東から西も10℃前後と、この時季らしい寒さが戻るでしょう。札幌は-4℃、青森も-2℃と真冬日が続き、厳しい寒さになる見込みです。晴れる所も冷たい北風が強く、さらに寒く感じられそうです。マフラーや手袋などで寒さ対策をしてお過ごしください。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：-4℃ 釧路：-3℃

青森 ：-2℃ 盛岡：0℃

仙台 ：4℃ 新潟：4℃

長野 ：4℃ 金沢：6℃

名古屋：9℃ 東京：11℃

大阪 ：10℃ 岡山：11℃

広島 ：11℃ 松江：9℃

高知 ：13℃ 福岡：12℃

鹿児島：13℃ 那覇：19℃

この先は強い寒気がたびたび流れ込んできて、木曜日と土曜日からの3連休は、日本海側で雪の強まる所がありそうです。風も強まって荒れた天気となるおそれがあります。太平洋側は冬晴れと、この時季らしい寒さが続くでしょう。朝の冷え込みも一段と強まりそうです。