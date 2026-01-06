ヒロミ、自腹出資した西ドイツ製の“水陸両用車”がオークションでまさかの結末 300万円→番組史上最高落札額に
タレントのヒロミ（60）が5日放送の日本テレビ系バラエティー『一攫千金！宝の山』（後9：00）に出演。“自腹”で出資した人気の旧車がオークションでまさかの金額を記録した。
【写真】全国各地から集められ旧車を前に興奮気味のヒロミ＆加藤浩次ら
同番組は、身近に眠る“タダ同然”のモノが、まさかの高額に化ける（!?）かもしれないということで、日本各地、そして海外にまで足を運び、新しい価値を与えて宝の山を掘り当てに挑んでいくバラエティー。今回も眠っていた車やバイクをキレイに修理し、よみがえらせてオークションに出品した。
その中でヒロミは現存しているものもかなり少ないという西ドイツ製の水陸両用車「アンフィカー」の完全復活プロジェクトを敢行。開発費に当時90億円もの巨額が投じられながら、わずか4000台しか生産されなかったという伝説の激レア車で、近年の米国のオークションでは約6万4400ドル（当時のレートで約950万円）の値がついたこともあるという。
車体代と修理費合わせて約300万円。修理代の一部はヒロミが出資し、プロの手によって修復。番組では、山下健二郎が実際に「アンフィカー」に乗り、しっかりと水上走行が可能なことも証明した。
中古車の専門家もいくらで値が付くか予想がつかない展開の中、迎えたオークション。7日間の出品期間がある中で、残り1日までに300万円を下回る価格で推移。厳しい展開が予想されたが、残り15時間で元値の約300万を超える325万の値が付き、そこから価格はぐんぐん上昇した。
そこからは価格はとどまることを知らず、最終的には番組史上最高落札価格となる885万1000円で落札された。最終的に585万1000円のプラスとなったことにヒロミは「2026年ってすごいね…俺も一安心だ」と驚きの表情を浮かべ、スタジオからも大きな歓声が上がった。
このほか番組では極楽とんぼの加藤浩次（56）が44年前の日産「2代目フェアレディZ」を自腹で高額修理し、超高額の落札額を記録した。
