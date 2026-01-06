「一生付き合える人」を見抜くために…あえて“信用してはいけない”意外な理由

誰にでも、悩みや不安は尽きないもの。とくに寝る前、ふと嫌な出来事を思い出して眠れなくなることはありませんか。そんなときに心の支えになるのが、『精神科医Tomyが教える 心の執着の手放し方』（ダイヤモンド社）など、累計33万部を突破した人気シリーズの原点、『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）です。ゲイであることのカミングアウト、パートナーとの死別、うつ病の発症――深い苦しみを経てたどり着いた、自分らしさに裏打ちされた説得力ある言葉の数々。心が沈んだとき、そっと寄り添い、優しい言葉で気持ちを軽くしてくれる“言葉の精神安定剤”。読めばスッと気分が晴れ、今日一日を少しラクに過ごせるはずです。

「大切にすべき人」を見抜く

たった一つの本質的な視点

今日は、「見つけたら大切にすべき人」「手放してはいけない人」についてお話ししたいと思います。

どんな人を大切にすべきかと考えたとき、いくつかのポイントを挙げることはできます。

●誠実であるか（言動が一致しているか）

●約束をきちんと守れるか

●挨拶が返ってくるか

●一緒にいて次々とトラブルが起きないか

誠実さなどの「条件」よりも大切なこと

これらはもちろん大切ですが、ある意味では「些細なこと」とも言えます。いくらでも条件を挙げることはできますが、もっと根本的に重要なことがあります。

それは、「この人が信用できるか、大切にすべきかを『すぐに判断しない』」ということです。

「いい人そう」をすぐには信じない

社交的な人であれば、「いい人そうに見せる」ことはいくらでも可能です。しかし、本当にいい人でない限り、その仮面をかぶり続けることはできません。

世の中で「裏切られた」「騙された」と感じる出来事は、最初から怪しい人によって引き起こされるわけではありません。最初は「いい人だ」と信じていた相手だからこそ、トラブルになるのです。

最初から胡散臭い人には、誰も騙されませんよね。ですから、違和感がない相手であっても、うかつに「この人はいい人だ」と決めつけないことが重要です。

「いい人だ」と断定するのではなく、「いい人そうだな」という評価に留めておきましょう。信用しないわけではありませんが、最初から心を全て預けてはいけません。

100％の信頼は「依存」を生む

何度会っても、何十年の付き合いであっても、相手に全てを100％預けてしまうのは避けましょう。なぜなら、「100％いい人」なんて存在しないからです。

どんなに素晴らしい人でも、あなたが油断したり、過度に依存したりすれば、関係性は変わります。「いざとなったら助けてくれるはず」と依存ばかりしていると、相手も嫌な気分になり、関係が悪化します。これは相手が変わったのではなく、あなたの態度が変わったことで歪みが生じているのです。

「この人は絶対に大丈夫」と思い込むことは、ある種、自分自身の「甘え」や「依存」でもあります。人間関係は表裏一体ですから、あなたのスタンス次第で相手も変わってしまうのです。

節度を持った距離感が、本物の信頼を育てる

大切にすべき人を見抜く究極の方法は、逆説的ですが「この人は100％信用できる」と思い込まないことです。

●最初だけ感じがいい人はいくらでもいます

●2〜3回会って感じがいい人もたくさんいます

●しかし、1年、5年、10年経っても「いい人だな」と思える相手は本当に貴重です

そうやって長い付き合いで信頼できる相手だとわかっても、やはり100％依存してはいけません。それは相手を信用していないからではなく、「対等に付き合うための礼儀」なのです。

「100％は信じきらない」という節度を心の奥底に持って付き合うこと。そうすることで適度な距離感が保たれ、結果として長く大切にできる、本当の信頼関係が生まれてくるのです。

※本稿は『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』（ダイヤモンド社）の著者による特別原稿です。