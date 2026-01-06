え、これビジネス？スポーツシューズ発想でラクに履ける【ミズノ】のビジネスシューズをAmazonでチェック‼
クッションが足を柔らかく保護!【ミズノ】のビジネスシューズがAmazonに登場!
スポーツシューズの知見をもとに作られたビジネスシューズであり、プレーントゥデザインが魅力となっている一足だ。
かかと部分を切り抜き、クッション性に優れたEVAを搭載、柔らかい接地感を実現。
抗菌防臭加工を施し衛生面に配慮、手洗いも可能。
柔らかく沈み込むような感覚で、足を優しく保護してくれるビジネスシューズとなっている。
→【アイテム詳細を見る】
→【アイテム詳細を見る】
→【アイテム詳細を見る】
