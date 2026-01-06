ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

クッションが足を柔らかく保護!【ミズノ】のビジネスシューズがAmazonに登場!

スポーツシューズの知見をもとに作られたビジネスシューズであり、プレーントゥデザインが魅力となっている一足だ。

かかと部分を切り抜き、クッション性に優れたEVAを搭載、柔らかい接地感を実現。

抗菌防臭加工を施し衛生面に配慮、手洗いも可能。

柔らかく沈み込むような感覚で、足を優しく保護してくれるビジネスシューズとなっている。