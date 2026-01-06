「慣れてはいけない」――勝負師・藤川球児が説いた決意　球団創設90年で初の連覇に“死角なき”充実の猛虎はどう挑むか？

圧倒的な強さでセ・リーグを独走した阪神。藤川監督が率いるチームは、球団史上初の連覇にどう挑むか(C)産経新聞社

FA補強に頼らぬ方針が結果として実を結ぶ

2025年に2年ぶりのリーグ優勝を果たした阪神は、26年シーズンで球団創設90年間でいまだ成しえていないリーグ連覇に挑むことになる。

昨季、史上最速でペナントレースを制した現チームは、黄金期に入りつつある。打線では近本光司、中野拓夢、森下翔太、佐藤輝明、大山悠輔と1番から5番は不動のレギュラーが固定。投手陣も村上頌樹、才木浩人のダブルエースが働き盛りで、守護神・岩崎優を中心に及川雅貴、石井大智らが脇を固めるブルペン陣も抜群の安定感を誇っている。

【動画】甲子園が揺れた！森下の圧巻のサヨナラホームランシーン

特筆すべきは、名前を挙げた選手が全て“自前”の選手ということ。FA補強に頼ることなく生え抜きの育成に大きく舵をきった近年の方針が直近3年で2度のリーグ制覇という形で確実に実を結んでいる。主力はまだ20代から30代前半と来季以降も存分に力を発揮していくだろう。今のところ大きな死角は見当たらず、岡本和真（巨人→ブルージェイズ）、村上宗隆（ヤクルト→ホワイトソックス）がメジャー挑戦を決め、他球団の戦力ダウンが否めない中で阪神の充実度は際立つ。球団の歴史を塗り替える千載一遇のチャンスが訪れているのは間違いない。

ただ、勝負事に「絶対」はないように長いシーズンでは、予想だにしないことが起こるのも常。実際、阪神が最も恐れることは、故障などによる主力選手の離脱だろう。25年も、投手、野手ともにレギュラーメンバーを長期的に欠かずに戦えたのは、ライバルたちを突き放して独走した要因の1つ。その点は、藤川球児監督が就任以来チームマネジメントにおいて最も気を配った部分で、春季キャンプから細心の注意を払って選手のコンディション維持に注力してきた。

いわゆるエブリデープレイヤーが不動だからこそ、替えがきかず離脱となれば大幅な戦力ダウンは免れない。来る新シーズンも万が一、主力が抜けるような事態になった時にどう対処するか。その点も指揮官は抜かりない。

昨季に高卒5年目だった郄寺望夢に内外野で出場機会を与えて経験を積ませ、小幡竜平、木浪聖也がレギュラー候補だった遊撃に30歳の熊谷敬宥を起用。開幕時はベンチだったメンバーに自力を付けさせて起用法に厚みを持たせている。加えて、ドラフトでは大学ナンバーワンスラッガーの立石正広（創価大）、同じく強打が売りの谷端将伍（日大）の獲得に成功。将来を見据えての指名ではあるものの、即戦力野手の増員は有事に備えるという意味でも効果的な補強に見える。