大阪府在住の40代女性・Kさんには、感謝と謝罪を伝えたい相手が居る。

それは、Kさんが小学生の時に出会った女性だ。

親に甘えられなかったKさんは、その人の優しさに甘えてしまって......。

＜Kさんからのおたより＞

甘えて、困らせてしまい、ごめんなさい。

私は3歳のとき小児喘息になり、小学校1、2年生のときに、3回入院しました。

そのうちの1回の出来事です。

隣のベッドの男の子の、とっても優しいお母さん

隣のベッドに、私と年の近い男の子が入院していました。

彼の病状は分かりませんでしたが、彼のお母さんは彼に付きっきりで、病院に寝泊まりするほど。

とても優しく、本当に子供のことを大切にしているお母さんでした。彼のことを思っているのが、6〜7歳の私にも伝わってきました。

私の家庭は、お世辞にも良い家庭とは言えない環境で、幼心に私は、彼を羨ましく思いました。

そんな折、彼のお母さんが一人で入院している私を見て、「ひとりで偉いね」と声をかけてくださり、それから時々雑談をするようになりました。

私はとてもうれしくて、その優しさに甘えて、困らせてしまいました。

甘えて、困らせて、意地悪を...

ある日、彼と彼のお母さんとお絵かきをしていました。

その時、私は彼のお母さんに、今では忘れてしまいましたが、何かの絵を描いてと言いました。

「それは、難しい...書けないなぁ」

と言う彼のお母さんに、私は、しつこく書いてと言い、嘘泣きまでしました。

彼のお母さんは、本当に困ったと思います。

6〜7歳の少女が泣いているし、看護師さんまで来て......。

私は、彼のお母さんに、ただ甘えたかっただけなんです。

普段、親に甘えることも、自分の気持ちを言えることも無かった私は、彼のお母さんの優しさに甘えて、困らせて、ちょっと意地悪をしちゃった。。

でも、彼のお母さんからしたら、知らない子に迷惑をかけられた、嫌な思いをしただけの出来事だったと思います。

今でも、本当に悪いことをしたと思っていますし、時々、思い出す事があるんです。

あのときは、本当にごめんなさい。

そして、優しくしてくれてありがとう。



