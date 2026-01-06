「第2のディープシーク」として注目された中国発の生成AIスタートアップ・マナス（写真：VCG/アフロ）

（蛯谷 敏：ビジネスノンフィクション作家・編集者）

創業からわずか3年のスタートアップについた値段は20億ドル超（約3000億円超）--。2025年12月、米メタがシンガポールに拠点を置く人工知能（AI）企業、Manus（マナス）を買収した推定金額だ。日本のDeNAの時価総額に匹敵し、メタが買収したスタートアップとしてはインスタグラムやワッツアップに次ぐ歴史的な規模となる。

発表後、マナスの共同創業者の一人である肖弘（Xiao Hong＝シャオ・ホン）氏は「成功が誰の目にも明らかになる前から、私たちを信じてくれたすべての人に感謝する」とSNSに興奮気味に投稿した。サービス開始から約8カ月で到達した巨額のエグジット（売却）は、近年稀にみるサクセスストーリーだろう。

ただし、この買収劇は単なるAIスタートアップの成功物語にとどまらない。この数年の間に着々とAI人材の誘致戦略を進めてきた、シンガポール政府のしたたかな勝利でもあるのだ。

続々とシンガポールに“転籍”する中国企業

報じられている通り、マナスのルーツは中国にある。

中国の百度（バイドゥ）や米アマゾン・ドット・コムで経験を積んだホン氏らが、2022年に北京で「北京蝶変科技（Beijing Butterfly Effect Technology）」を創業した。その後、2025年3月にリサーチやサービスの自動化などをAIで支援する汎用AIエージェント「Manus」を開始。その使いやすさや性能の高さから、利用者を急速に増やした。瞬く間にディープシーク（DeepSeek）などと並んで、中国発のAI企業として知られる存在となった。

ところが、サービス開始から半年も経たないうちに、マナスは拠点をシンガポールに移す。移転を機に北京オフィスは閉鎖し、120人ほどいた社員を40人に減らした。中国企業と進めていた開発プロジェクトも中止したと言われている。

「シンガポール企業」へと看板を掛け替えた理由をホン氏は公の場で語ったことはないが、米国と中国の緊張関係が理由の一つであることは想像に難くない。

シンガポールでAIスタートアップを創業した、ある中国出身の起業家は言う。

「グローバル展開を志向するほど、現状は中国企業という“ラベル”が足かせになる」

特にAI関連の分野では、目下の政治状況では中国企業として事業を拡大しても、欧米市場でのサービス展開は困難を極める。「早くから海外展開を目指していたマナスにとっても、状況は近かっただろう」とこの起業家は推測する。

そんな中国の起業家にとって、シンガポールは魅力的な拠点に映る。米国を始めとする主要国にアクセスでき、国としての信頼性も高い。地理的に中国に近く、税制面での優遇もある。さらに、近年彼らを引きつけているのが、政府が積極的に進めるAI人材誘致策なのだ。

最低月収は約330万円、周到に用意したAI人材誘致策

シンガポール政府は2023年に最新の国家AI戦略「National AI Strategy（NAIS） 2.0」を発表している。金融やテック同様、AIの分野でも人材と情報のハブになることを掲げ、今後5年間で10億シンガポールドル（約1150億円）を集中投下する。AIに関わる仕事に就く人材を、2029年までに現在の3倍にあたる1万5000人規模に増やす計画だ。

人材招致の目玉として新設したのが、2023年に開始したONE Pass（ワンパス）と呼ぶ高技能人材向けの就労ビザだ。

最低月収は3万シンガポールドル（約330万円）という条件はあるが、最長5年の滞在許可を与え、複数企業での同時勤務を認めるなど、従来の就労ビザよりも大幅に自由度を高めたビザで高度頭脳を囲い込む。

さらに、世界的に著名なAI研究者の招聘を想定した大学での客員教授制度や、2021年に始めたIT分野の人材誘致を促す就労ビザ「Tech Pass（テックパス）」なども用意し、スキルや経験の豊富なAI人材の受け入れを積極的に進めている。

このほかにも、グリーンエネルギー活用などを条件とした環境配慮型のデータセンターの新設を認可したり、政府主導のスタートアップ向けコワーキングスペースなどを整備したりするなどして、ハブとなるためのインフラをハードとソフト両面で拡充している。

これらの施策を反映するように、昨年シンガポールはフランスのビジネススクールINSEADが実施した世界の人材獲得ランキングで、スイスを抑えて初の首位に立った。

シンガポールには、マナス以外にも動画SNSのTikTokを運営するByteDance（バイトダンス）、アリババ傘下の電子商取引（EC）大手Lazada（ラザダ）、ファストファッションとして日本でも知られるShein（シーイン）などが、既にグローバル本社を構えている。

米中対立を自国のチャンスに

マナス同様、当面は中国のAI企業が海外を目指そうとすれば、米中対立という緊張関係が大きな足かせとなる。両国の関係が早期に改善する見通しは低く、AI分野にかかわらず中国企業がシンガポールに拠点を移す動きは、増えていく可能性が高い。

マナスのように、中国企業が先進国、特に米国市場へアクセスしやすくするためにシンガポールへ本拠地を移す動きは「シンガポールウォッシング」とも呼ばれる。

中国色を薄めて提供する製品・サービスを世界で受け入れられやすくしたい中国発のスタートアップと、優秀なAI人材を呼び入れ、自国の技術力を高めたいシンガポールの利害は一致している。中国の台頭を警戒するトランプ政権が今後、シンガポールウォッシングへの監視を強める可能性はあるが、先行してこうした動きは広がっているものとみられる。

米中との間でバランスをとりつつ、自国にヒトとカネを呼び込む絶好の商機と捉える--

かつてアジアの港湾、金融、テックで東南アジアの人材ハブの地位を確立したのと同様、シンガポールはAIでもしたたかに同じポジションを狙っている。

問われる日本のスピード感

翻って日本。政府は2025年12月に閣議決定した「AI基本計画」や「AI推進法（2025年9月施行）」など体制を整え始めているが、シンガポールはその2年前に策定したNAIS 2.0を実行に移している。中国企業だけでなく、既にオープンAIやグーグルといった大手テック企業もこれらの施策を活用してシンガポール拠点の拡充を進めており、人材誘致策の厚みとスピード感では、差がついているのが実情だ。

資源の限られた小国であっても、自身の役割を認識し、両大国の狭間にある中立地帯としての価値を最大限に高めようとするシンガポール。米中の対立に揺れる中、果たして、日本は自分の立ち位置を確立し、チャンスにできるだろうか。

筆者：蛯谷 敏