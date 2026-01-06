西武からポスティングシステムでアストロズに移籍が決まった今井達也投手（27）が5日（日本時間6日）、本拠ダイキン・パークで入団会見に臨んだ。今井は来年3月のWBCについて不出場を表明した。

「WBCに出るか」と米メディアに問われた今井は「今のところ、出る予定はないです」と言い切った。

さらに理由を問われると「忙しいというだけですね、とにかく。1年目なので、もちろん家族のこともありますし、優先順位というか…。もちろん家族を守っていかないといけないですし、そういったことを優先していった上で、今回は出る方向ではないということです」と説明した。

同席したダナ・ブラウンGMは「（WBCに出ないという決断は）最終的には選手本人の判断だ。彼の立場からすれば、まずはメジャーリーグのシーズンに向けて準備することが最優先だろう。初めてこちらに来て、いろいろな調整も必要になる。今の彼の頭の中はそこにあると思うし、私たちはそれを尊重している。いずれにせよ、ここでいい仕事をしてくれるはずだ。彼は非常に集中している」とし、話し合いについても「私は関わっていない。彼自身の決断だ」とした。