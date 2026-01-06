永島まなみ騎手は日曜京都4Rでペイシャプルに騎乗して、5馬身差の逃げ切りと見事な新馬勝ちを飾り、2026年の初笑いを決めた。また、日曜京都6Rでは、今村聖奈騎手自身がデビューVも決めたジュウリョクピエロと再びコンビを組み快勝。鮮やかな差し切りで、こちらも2026年の初笑いを決めている。

【新馬/京都4R】永島まなみが2026年初勝利

今村聖奈騎手

初日に勝ち星で好発進

●今村聖奈 今週の騎乗馬

・1月4日（日）

京都

1R タナスーペルノーバ（4着／2番人気）

6R ジュウリョクピエロ（1着／7番人気）

8R バシリス（16着／12番人気）

・1月5日（月）

京都

1R プレザントトーン（9着／8番人気）

3R ローメット（4着／4番人気）

4R ヘルメスギャング（8着／9番人気）

●河原田菜々 今週の騎乗馬

・1月4日（日）

京都

2R ピエナオルカ（9着／3番人気）

7R ラグナトーレ（7着／10番人気）

・1月5日（月）

京都

1R マチュ（11着／12番人気）

●永島まなみ 今週の騎乗馬

・1月4日（日）

京都

4R ペイシャプル（1着／4番人気）

・1月5日（月）

京都

1R エンジェルグラース（7着／11番人気）

12R カウンティフェア（8着／5番人気）

●古川奈穂 今週の騎乗馬

・1月5日（月）

1R ルパピヨンブラン（8着／13番人気）

5R ノートルダム（14着／10番人気）

8R ストラテージュ（8着／11番人気）

9R モアリジット（8着／10番人気）

※主催者発表のものと照らし合わせください