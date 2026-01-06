永島、今村が2026年初笑い…女性ジョッキー結果
永島まなみ騎手は日曜京都4Rでペイシャプルに騎乗して、5馬身差の逃げ切りと見事な新馬勝ちを飾り、2026年の初笑いを決めた。また、日曜京都6Rでは、今村聖奈騎手自身がデビューVも決めたジュウリョクピエロと再びコンビを組み快勝。鮮やかな差し切りで、こちらも2026年の初笑いを決めている。
●今村聖奈 今週の騎乗馬
・1月4日（日）
京都
1R タナスーペルノーバ（4着／2番人気）
6R ジュウリョクピエロ（1着／7番人気）
8R バシリス（16着／12番人気）
・1月5日（月）
京都
1R プレザントトーン（9着／8番人気）
3R ローメット（4着／4番人気）
4R ヘルメスギャング（8着／9番人気）
●河原田菜々 今週の騎乗馬
・1月4日（日）
京都
2R ピエナオルカ（9着／3番人気）
7R ラグナトーレ（7着／10番人気）
・1月5日（月）
京都
1R マチュ（11着／12番人気）
●永島まなみ 今週の騎乗馬
・1月4日（日）
京都
4R ペイシャプル（1着／4番人気）
・1月5日（月）
京都
1R エンジェルグラース（7着／11番人気）
12R カウンティフェア（8着／5番人気）
●古川奈穂 今週の騎乗馬
・1月5日（月）
1R ルパピヨンブラン（8着／13番人気）
5R ノートルダム（14着／10番人気）
8R ストラテージュ（8着／11番人気）
9R モアリジット（8着／10番人気）
