ミセス・Snow Man・HANAら豪華アーティスト66人集結「FNS歌謡祭」裏側で“やべっち寿司”緊急出店
【モデルプレス＝2026/01/06】2025年12月3日に生放送された『FNS歌謡祭 第1夜』の当日、フジテレビのタレントクロークに「やべっち寿司」を緊急出店。1月7日（23時〜）、14日（23時15分〜）のフジテレビ系『週刊ナイナイミュージック』では、『FNS歌謡祭』に出演する豪華アーティスト、総勢66人が訪れた様子を2週にわたり放送する。
【写真】“やべっち寿司”に緊急来店するSTARTO人気アイドルグループ
2025年12月生放送の『FNS歌謡祭』を盛り上げるべく、舞台裏に特別出店をしていた「やべっち寿司」。Snow Man、HANA、Mrs. GREEN APPLE、近藤真彦、DOMOTOなどなど豪華アーティスト総勢66人が来店した。7日の放送では、HANAの今年の運勢をすご腕占い師が占う。最も仕事運が良いメンバーは？最も金運が良いメンバーは？そして『2025FNS歌謡祭 夏』の際に交わした“とある約束”を果たすため、生放送本番直前に通りかかった相葉雅紀を緊急確保する。
さらに、Snow Manの深澤辰哉、向井康二も来店。『FNS歌謡祭』ではフジテレビにゆかりのあるカリスマ衣装で歌唱を行ったSnow Manだったが、そんなSnow Manを見てどうしても言いたいことがあった岡村は「直接めめ（目黒蓮）に頼もうかな」とクレーム。いつか“10人目のメンバー”として一緒に踊れる機会を願って、深澤、向井が『カリスマックス』のダンスの振り付けを岡村に直接伝授。Mrs. GREEN APPLEとは、2025年のやべっち寿司来店時にも行った「JAM’S検定」を再び開催。岡村は“ファンなら知っていて当然のクイズ”を無事全問正解し、昨年の雪辱を果たせるのか？さらに、工藤静香や中島健人も登場。普段見ることのできないアーティストの素顔を見ることができる。
14日の放送では、近藤真彦が来店。『ギンギラギンにさりげなく』をどうしても聞きたいとお願いする岡村に、少しだけならとOKする近藤だったが…？そしてDOMOTOとは「2人の“ウマ”が合うのか確かめましょう！」という午年にかけた企画を実施。だが途中、山田涼介（Hey! Say! JUMP）や中島が急遽飛び込み参加で、現場はカオスな状況に。
さらに、＝LOVE、ガチャピン・ムック、CUTIE STREET、THE RAMPAGE、高見沢俊彦、超ときめき◆宣伝部（※「◆」は正式には「ハートマーク」）、TREASURE、FRUITS ZIPPER、水谷千重子、宮野真守、RIP SLYMEも続々と来店する。（modelpress編集部）
【7日（水）放送】
相葉雅紀
工藤静香
スキマスイッチ
Snow Man
中島健人
HANA
Mrs. GREEN APPLE
【14日（水）放送】
＝LOVE
ガチャピン・ムック
CUTIE STREET
近藤真彦
THE RAMPAGE
高見沢俊彦（THE ALFEE）
超ときめき◆宣伝部
TREASURE
DOMOTO
中島健人
FRUITS ZIPPER
水谷千重子
宮野真守
山田涼介（Hey! Say! JUMP）
RIP SLYME
【Not Sponsored 記事】
【写真】“やべっち寿司”に緊急来店するSTARTO人気アイドルグループ
◆ミセス・Snow Manら“やべっち寿司”来店
2025年12月生放送の『FNS歌謡祭』を盛り上げるべく、舞台裏に特別出店をしていた「やべっち寿司」。Snow Man、HANA、Mrs. GREEN APPLE、近藤真彦、DOMOTOなどなど豪華アーティスト総勢66人が来店した。7日の放送では、HANAの今年の運勢をすご腕占い師が占う。最も仕事運が良いメンバーは？最も金運が良いメンバーは？そして『2025FNS歌謡祭 夏』の際に交わした“とある約束”を果たすため、生放送本番直前に通りかかった相葉雅紀を緊急確保する。
◆DOMOTO、午年にかけた企画実施 山田涼介＆中島健人も緊急参戦
14日の放送では、近藤真彦が来店。『ギンギラギンにさりげなく』をどうしても聞きたいとお願いする岡村に、少しだけならとOKする近藤だったが…？そしてDOMOTOとは「2人の“ウマ”が合うのか確かめましょう！」という午年にかけた企画を実施。だが途中、山田涼介（Hey! Say! JUMP）や中島が急遽飛び込み参加で、現場はカオスな状況に。
さらに、＝LOVE、ガチャピン・ムック、CUTIE STREET、THE RAMPAGE、高見沢俊彦、超ときめき◆宣伝部（※「◆」は正式には「ハートマーク」）、TREASURE、FRUITS ZIPPER、水谷千重子、宮野真守、RIP SLYMEも続々と来店する。（modelpress編集部）
◆出演アーティスト一覧
【7日（水）放送】
相葉雅紀
工藤静香
スキマスイッチ
Snow Man
中島健人
HANA
Mrs. GREEN APPLE
【14日（水）放送】
＝LOVE
ガチャピン・ムック
CUTIE STREET
近藤真彦
THE RAMPAGE
高見沢俊彦（THE ALFEE）
超ときめき◆宣伝部
TREASURE
DOMOTO
中島健人
FRUITS ZIPPER
水谷千重子
宮野真守
山田涼介（Hey! Say! JUMP）
RIP SLYME
【Not Sponsored 記事】