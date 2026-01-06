ミラノ・コルティナ五輪は６日で開幕まであと１か月に迫った。女子モーグルの柳本理乃（２５）＝愛知ダイハツ＝が５日までスポーツ報知の取材に応じ、初出場を狙う五輪で、里谷多英さん以来となる日本女子２人目のメダル獲得への思いを語った。世界選手権銀の冨高日向子（２５）＝多摩大ク＝も２度目の五輪へ挑む。

度重なる苦境を乗り越え、エース格に成長した。柳本は五輪へ「子どもの頃からの夢で、特別な舞台。前回大会で落選し、悔しい気持ちは誰よりもある。今回は出場し、メダルを狙いたい」と決意。９８年長野大会金、０２年ソルトレークシティー大会銅の里谷さん以来となる、同種目の日本女子２人目の表彰台を誓った。

持ち味は空中技のエアだ。中学時代に励んだトランポリンで養った空中感覚を武器に、世界トップ級の高さを誇る。代名詞のコーク７２０ではグラブで独創性を出し「板をつかんだ時に一瞬、止まったように見える。こだわって作ってきたので見てほしい」と美しさもアピールする。

２４年に転倒し脳しんとうを負う大けがを経験。昨年１２月の五輪シーズン開幕の１週間前にもアクシデントが襲った。フィンランドでの雪上練習中に空中技で転倒。頭部を守った際に右鎖骨を骨折した。すぐに帰国し、同５日に手術。「痛くて（利き手で）箸が持てず左で食べた」というほどだった。五輪シーズンで焦りはあったが「まだ間に合う」と諦めず、術後２週間で雪上に復帰。「想像できない早さで戻ってこられた」と年明け１月３日からの北米遠征に合流した。

小学生の時にテレビの前で１０年バンクーバー五輪で上村愛子さんを応援。４位で表彰台に届かず、柳本も「私も悔しかった」という。「里谷さんや上村さんがいたから（世間が）モーグルを知ってくれるようになった。メジャーにするために私も成績で貢献したい」と柳本。レジェンドの思いを継ぎ、輝きを放つ。（宮下 京香）

◆柳本 理乃（やなぎもと・りの）２０００年１２月１３日、愛知・津島市出身。２５歳。両親の勧めで小学１年でモーグルを始め、清林館高の３年時の１９年２月にＷ杯初参戦。モーグルとデュアルモーグル（ＤＭ）を合わせて、通算７度の表彰台。昨季ＤＭのＷ杯総合順位で日本勢最高３位。愛知工大を卒業後の２３年春に愛知ダイハツに入社。身長１５９センチ。