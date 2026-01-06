◆全国高校ラグビー 第６日（５日・花園ラグビー場） 桐蔭学園２４―２１大阪桐蔭

準決勝が行われ、桐蔭学園（神奈川第１）が、大阪桐蔭（大阪第３）との“桐蔭対決”に２４―２１で逆転勝ち、史上６校目の大会３連覇に王手をかけた。４点を追う後半ラストプレーで６分間攻め続け、プロップ喜瑛人（よし・あきと、３年）が逆転を決める“サヨナラトライ”を挙げた。チーム唯一の大阪出身の喜は地元でハットトリックの活躍。史上初となる大阪勢からの３タテを劇的勝利で飾った桐蔭学園は、京都成章（京都）との決勝戦（７日、花園ラグビー場）に臨む。

持ち前の粘り強いディフェンスが最後の最後に突破され、またしてもリベンジはならなかった。桐蔭対決に３大会連続で出場した大阪桐蔭・ＣＴＢ手崎颯志主将（３年）は「最後まで、終わるまで、みんな体を張り続けてくれた」と仲間への感謝から号泣。一方で、力を出し切っての敗戦には「楽しかったです」と胸を張った。

綾部正史監督（５０）の“秘策”がはまった。ＦＢ吉川大惺（２年）を今大会初めて先発起用。後半２６分に一時は再逆転となるトライを挙げ、ゴールキックは３本すべて成功した。だが、王者の底力を見せつけられ、指揮官は「紙一重のところだったんですが」と悔しさをにじませた。

「僕たちの背中は見せられたと思うので、来年は必ず優勝してほしい」と後輩に夢を託した手崎。７大会ぶりの頂点はならなかったが、大阪勢で唯一４強入りしたシード校は確かな足跡を残した。（吉村 達）