西武からポスティングシステムでアストロズ入りが決まった今井達也投手（２７）が５日（日本時間６日）、米テキサス州ヒューストンの本拠地・ダイキンパーク内で入団会見を行い、背番号は「４５」となった。

それについて今井は「（西武時代の）４８番が空いていなかったというのもありますけど、ぼくが目標にするというか、こういうピッチャーになりたいな、こういう選手くらいになりたいなというのがゲリット・コール投手（ヤンキース）とザック・ウィーラー投手（フィリーズ）なので、偶然にもお二方とも背番号４５番ということもあったので、そういう選手に肩を並べるくらいの選手を目指したいなということで選ばせていただきました」と語った。

アストロズの４５番は今井のいうコールが２シーズン着用したが、最も有名なのは１９８０年から９０年まで着けたクローザーのデーブ・スミス。１１年間で５３勝４７敗、１９９セーブを挙げ、オールスター戦も２度出場した。

他球団ではカージナルス一筋に２５４勝を挙げたボブ・ギブソン。レッドソックス時代のエースとして通算２１９勝したペドロ・マルティネスの２人が野球殿堂入り＆背番号４５が永久欠番となっている。ともに先発右腕として輝かしい数字を残してきた。